नवी मुंबई: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का रोमांचक फाइनल मुकाबला आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें खिताब जीतकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी।

भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) इस मैच में एक खास रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं। वह महिला विश्व कप में अब तक 948 रन बना चुकी हैं और केवल 52 रन दूर हैं 1000 रनों के आंकड़े तक पहुंचने से। अगर वह यह उपलब्धि हासिल करती हैं, तो वह यह करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की 10वीं महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। मंधाना का शानदार फॉर्म इस टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है।

मंधाना के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर और युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा से भी बड़ी उम्मीदें होंगी। वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा टीम की अहम कड़ी रहेंगी। साउथ अफ्रीका की ओर से लौरा वोल्वार्ड्ट और मरिज़ान कप टीम की रीढ़ साबित हो सकती हैं।

दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, जबकि साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई। आज के मुकाबले में भारत की नजर पहली बार विश्व कप ट्रॉफी पर होगी, जबकि साउथ अफ्रीका भी अपना पहला खिताब जीतने को बेताब है।

संभावित टीमें:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष (विकेटकीपर), पूजा वस्त्राकर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़, तानिया भाटिया।

साउथ अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, मरिज़ान कप, क्लो ट्रायन, सुन लूस, नादिन डी क्लर्क, सिने लुइस, मसाना खाका, आयाबोंगा खाका, तुश्मा अब्राहम्स, तृषा चेटी (विकेटकीपर)।
 