मुंबई: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमें आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल (Womens World Cup Final) में आमने-सामने होंगी। इस बार टूर्नामेंट को एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहली बार फाइनल में नहीं हैं।

भारत की तीसरी कोशिश, अबकी बार इतिहास का मौका

भारतीय टीम तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2005 में उसे ऑस्ट्रेलिया से 98 रनों से और 2017 में इंग्लैंड से 9 रनों से हार मिली थी।

इस बार हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया का लक्ष्य पहला विश्व कप खिताब जीतना है।

सेमीफाइनल में भारत ने 339 रन का रिकॉर्ड चेज़ कर ऑस्ट्रेलिया को हराकर सभी को चौंका दिया। जेमिमा रॉड्रिग्स (127 नाबाद) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (89 रन) ने टीम को जीत दिलाई।

इन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें:

स्मृति मंधाना: इस वर्ल्ड कप में मंधाना ने 8 मैचों में 389 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक (109 रन) शामिल है।

जेमिमा रोड्रिग्स: जेमिमा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को फाइनल तक पहुंचाया।

हरमनप्रीत कौर (कप्तान): कप्तान हरमनप्रीत के पास मौका है कि वो कपिल देव और एमएस धोनी की तरह वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान बनें।

ऋचा घोष: मिडिल ऑर्डर की ताकत बनी ऋचा घोष ने 7 मैचों में 201 रन बनाए हैं।

दीप्ति शर्मा: इस वर्ल्ड कप में सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल दीप्ति शर्मा ने अब तक 17 विकेट लिए हैं।

दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल में

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम अपने पहले वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रही है। सेमीफाइनल में लौरा वोल्वार्ड्ट के 169 रनों और मरीज़ान कैप की 5/20 की शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड को 125 रन से हराया।