नवी मुंबई: डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को होने वाले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने बड़ा बयान देकर मुकाबले का माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम पूरी तरह तैयार है और भारत के घरेलू दर्शकों को “चुप कराने” के इरादे से मैदान में उतरेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोल्वार्ड्ट ने कहा, 'उम्मीद है कि हम जीतेंगे... और शायद इससे स्टेडियम थोड़ा शांत हो जाएगा।' उनका इशारा उन भारतीय समर्थकों की ओर था जो रविवार को खचाखच भरे स्टेडियम में अपनी टीम को चीयर करेंगे।

वोल्वार्ड्ट ने साफ किया कि टीम अब अपने पुराने सेमीफाइनल हारों या रिकॉर्ड की परवाह नहीं कर रही। उन्होंने कहा, 'हर मैच नई शुरुआत होती है। जो कुछ पहले हुआ, वो अब इस फाइनल पर असर नहीं डालेगा। जो टीम दबाव में शांत रहेगी, वही ट्रॉफी उठाएगी।'

25 वर्षीय कप्तान ने यह भी स्वीकार किया कि भारत को घरेलू समर्थन का फायदा मिल सकता है, लेकिन उससे दबाव भी बढ़ेगा। 'भारतीय टीम को अपने दर्शकों से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन उसी के साथ उनसे उम्मीदें भी जुड़ी होंगी। हम बस अपने खेल पर ध्यान देंगे और प्रदर्शन से जवाब देंगे।'

साउथ अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 125 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। वहीं हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत तीसरी बार फाइनल खेलेगा और 2005 व 2017 की हार का दर्द मिटाने उतरेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 339 रन का पीछा कर आया है और टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है।