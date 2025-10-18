स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। दोनों आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में खेले थे, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था।

पर्थ मौसम रिपोर्ट: बारिश बन सकती है खलल

क्रिकेट फैन्स रोहित और विराट की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम उनके रास्ते में रोड़ा डाल सकता है।

AccuWeather की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को पर्थ में 63% बारिश की संभावना है। मैच के दौरान भी 35% तक हल्की बौछारों की चेतावनी दी गई है, जिससे खेल रुक-रुककर हो सकता है। इससे खिलाड़ियों और फैन्स दोनों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।

पिच रिपोर्ट: तेज गेंदबाजों के लिए मददगार

ऑप्टस स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से तेज़ गेंदबाजों के लिए जानी जाती है। यहां की बाउंस और स्पीड बल्लेबाजों के लिए चुनौती पैदा करती है। अब तक इस मैदान पर सिर्फ तीन वनडे खेले गए हैं, जिनमें दो बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है।

औसतन, पहली पारी का स्कोर करीब 183 रन रहता है, और अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज़ 153 रन का रहा है। इसलिए बल्लेबाजों को पिच के उछाल के साथ खुद को ढालना होगा।

टॉस फैक्टर

मौसम को देखते हुए कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं ताकि ओवरकास्ट कंडीशंस का फायदा तेज गेंदबाज उठा सकें।

रोहित-विराट का नेट सेशन

दोनों सीनियर बल्लेबाजों ने गुरुवार को जमकर पसीना बहाया। विराट कोहली ने करीब 30 मिनट और रोहित शर्मा ने लगभग 40 मिनट नेट्स में बल्लेबाजी की। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बताया कि दोनों खिलाड़ी नेट्स में “बेहद शार्प और आत्मविश्वासी” दिखे।

भारत की संभावित प्लेइंग XI (1st ODI)

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, अर्शदीप सिंह।