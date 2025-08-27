स्पोर्ट्स डेस्क : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके एमएस धोनी IPL में अभी भी खेल रहे हैं और पिछले दो सीजन को छोड़ दें तो टीम को 2023 में खिताब भी जीता चुके हैं। पिछले कुछ सालों से पूर्व भारतीय कप्तान IPL से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फ्रैंचाइजी टूर्नामेंट में खेलने की उनकी प्रबल इच्छाशक्ति ने प्रतियोगिता में उनके करियर को और लंबा कर दिया है। वहीं टीम को ऐसे लीडर की भी तलाश है जो धोनी की तरह टीम को जीता सके।

एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज एमएस धोनी IPL के 2026 संस्करण तक भी अपने खेल करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि धोनी उनके 2026 IPL में भी खेलने की पूरी संभावना है, बशर्ते उनका शरीर फिट रहें।'

धोनी ने 44 साल की उम्र में प्रदर्शन की सीमाओं को पार कर लिया है और CSK के लिए एक लीडर और फिनिशर के रूप में अपनी भूमिका बरकरार रखी है। पिछले कुछ सीजन में उनके संन्यास को लेकर अटकलें जोरों पर रही हैं, फिर भी धोनी ने लगातार यही कहा है कि उनका फैसला उनकी फिटनेस और टीम में उनके योगदान पर निर्भर करेगा।

गौर हो कि धोनी ने 278 मैचों की 242 इनिंग्स में 38.30 की औसत और 137.45 की स्ट्राइक रेट के साथ 5439 रन बनाए हैं। इसके साथ ही विकेटकीपिंग की बात करें तो उन्होंने 200 आउट किए हैं जिसमें 153 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं। इसी के साथ ही धोनी ने फील्डिंग के दौरान 18 डायरेक्ट रन आउट और 36 थ्रो रन आउट किए हैं।