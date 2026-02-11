स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा नई दिल्ली में पेट के संक्रमण (स्टमक इंफेक्शन) के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। इससे नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबले में उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक तेज बुखार से जूझ रहे हैं और मेडिकल जांच जारी है। वह हालिया ट्रेनिंग सेशन में भी शामिल नहीं हुए, जिससे टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मुकाबले को देखते हुए टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।

भारत के लिए पहली चयन दुविधा

अभिषेक की गैरमौजूदगी भारत के लिए साधारण चोट अपडेट नहीं है। टीम अभी भी अपने टॉप ऑर्डर संयोजन को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आखिरी समय पर बदलाव से बल्लेबाजी संतुलन और रणनीति प्रभावित हो सकती है।

पिछले मैच (USA के खिलाफ) में भी अभिषेक शारीरिक रूप से संघर्ष करते दिखे थे: गोल्डन डक पर आउट हुए, गेंदबाजी के दौरान मैदान पर नहीं उतरे, मैच के बाद हैंडशेक में शामिल नहीं हुए,अरुण जेटली स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन मिस किया।

कोच का बयान और BCCI का अपडेट

सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने कहा: 'अभि को पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। हमें उम्मीद है कि दो दिन में वह उपलब्ध हो जाएंगे।' हालांकि, BCCI के एक सूत्र ने संकेत दिया कि नामीबिया के खिलाफ उनका खेलना फिलहाल संदिग्ध है।

मेडिकल स्थिति और चयन पर असर

स्टमक इंफेक्शन एलीट खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी, स्टैमिना और रिकवरी प्रभावित होती है। भले ही उन्हें जल्द छुट्टी मिल जाए, लेकिन 48 घंटे में मैच फिटनेस पाना आसान नहीं होगा।

ऐसे में संजू सैमसन बैकअप विकल्प के रूप में तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के साथ नेट्स में अतिरिक्त अभ्यास किया है। अगर अभिषेक बाहर होते हैं, तो सैमसन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और लचीले बैटिंग पोजीशन के कारण मजबूत विकल्प बन सकते हैं।

पाकिस्तान मुकाबले पर भी नजर

भारत को नामीबिया के बाद पाकिस्तान से भिड़ना है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अभिषेक को पूरी तरह फिट रखने की रणनीति अपना सकता है।

आधुनिक वर्ल्ड कप रणनीति के तहत: खिलाड़ियों के वर्कलोड को प्राथमिकता देना, छोटी बीमारी को बढ़ने से रोकना,बड़े मुकाबलों के लिए प्रमुख खिलाड़ियों को सुरक्षित रखना।

भारतीय खेमे से सकारात्मक खबर

अभिषेक की स्थिति चिंता का विषय है, लेकिन टीम को कुछ अच्छी खबरें भी मिली हैं: वॉशिंगटन सुंदर टीम से जुड़ चुके हैं और ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह 10 दिन के ब्रेक के बाद फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं और फिट नजर आ रहे हैं।सहायक कोच ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की भी तारीफ की और कहा कि USA के खिलाफ जीत में उनकी लीडरशिप साफ दिखी।

अगर अभिषेक नहीं खेले तो रणनीति क्या होगी?

अगर संजू सैमसन को मौका मिलता है, तो भारत की बल्लेबाजी रणनीति में हल्का बदलाव हो सकता है। पावरप्ले में नियंत्रित शुरुआत, शुरुआती विकेट बचाने पर फोकस, मिडिल ऑर्डर को मजबूत प्लेटफॉर्म देना; नामीबिया के खिलाफ भारत अनुशासन और स्थिरता पर जोर देगा, न कि प्रयोगों पर।