स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में भारत 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने वाला है। इस अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद उनके प्लेइंग इलेवन में बने रहने पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच गेंदबाजी कोच Morne Morkel ने स्थिति साफ कर दी है।

विश्व नंबर-1 बल्लेबाज का खराब आगाज़

टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है। टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर-1 टी20I बल्लेबाज के तौर पर उतरे अभिषेक लगातार तीन पारियों में खाता भी नहीं खोल पाए। उनकी इस खराब फॉर्म के बाद संजू सैमसन को टीम में शामिल करने की मांग उठने लगी है।

नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक की जगह खेले Sanju Samson ने सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई थी, जिससे टीम को मजबूती मिली थी।

मोर्ने मोर्केल ने फॉर्म पर क्या कहा?

20 फरवरी को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्ने मोर्केल ने किसी भी बदलाव की अटकलों को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, 'अभिषेक के तीन डक को लेकर कोई चर्चा नहीं है। वह वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और वापसी करेंगे। नेट्स में वह गेंद को बहुत अच्छी तरह हिट कर रहे हैं।' इन बयानों से साफ है कि कप्तान Suryakumar Yadav और टीम मैनेजमेंट फिलहाल युवा बल्लेबाज पर भरोसा बनाए हुए हैं।

खराब फॉर्म के पीछे वजह क्या?

कोचिंग स्टाफ का धैर्य शायद अभिषेक की हालिया स्वास्थ्य समस्या से भी जुड़ा है। गंभीर पेट संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और वे नामीबिया मैच से बाहर रहे थे। बीमारी के चलते उनकी फिटनेस और मैच रिद्म दोनों प्रभावित हुए।

हालांकि इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अभिषेक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पांच मैचों में उन्होंने 182 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 240 से ज्यादा रहा था। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट अभी भी उनके अनुभव और क्षमता पर भरोसा जता रहा है।

सुपर 8 में असली परीक्षा

भारत 22 फरवरी को सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। इस टूर्नामेंट में अभी तक दक्षिण अफ्रीका अजेय रही है, ऐसे में मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। अब सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी — क्या वह टीम मैनेजमेंट के भरोसे को सही साबित करेंगे या फिर उनकी खराब फॉर्म जारी रहेगी?