स्पोर्ट्स डेस्क : कोलंबो में पाकिस्तान पर 61 रन की धमाकेदार जीत के साथ भारत ने टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में आधिकारिक तौर पर जगह बना ली है। तीन मैचों में तीन जीत के साथ टीम इंडिया ने एक मुकाबला शेष रहते क्वालिफाई कर लिया। अब अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ अगला मैच औपचारिकता भर रह गया है।

हालांकि भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन टूर्नामेंट का बाकी समीकरण पूरी तरह उलझ चुका है, खासकर श्रीलंका की बड़ी जीत के बाद।

श्रीलंका की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया संकट में

कैंडी में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 10 ओवर में 110 रन बना डाले। लेकिन इसके बाद श्रीलंका के स्पिनरों ने मैच पलट दिया और ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर रोक दिया।

इसके बाद पथुम निसंका ने टूर्नामेंट का पहला शतक जड़ते हुए नाबाद पारी खेली और टीम को आठ विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ श्रीलंका ने सुपर 8 में जगह पक्की कर ली।

ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड अब लगभग बाहर हो चुके हैं। उनका भविष्य जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मुकाबले पर निर्भर है। अगर जिम्बाब्वे अपने शेष मैच जीतता है, तो वह सुपर 8 में प्रवेश कर सकता है।

‘ग्रुप ऑफ डेथ’ में भारत की चुनौती

आईसीसी की प्री-सीडिंग व्यवस्था के तहत भारत को सुपर 8 में ‘X1’ स्थान मिला है। भारत जिस ग्रुप में जाएगा, उसे ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ कहा जा रहा है।

संभावित टीमें: दक्षिण अफ्रीका (X4), वेस्टइंडीज (X3), ऑस्ट्रेलिया / जिम्बाब्वे / आयरलैंड में से एक (X2)

दक्षिण अफ्रीका तीन जीत के साथ लगभग क्वालिफाई कर चुका है। वेस्टइंडीज भी सुपर 8 में पहुंच चुका है। सबसे रोमांचक स्थिति X2 स्लॉट को लेकर बनी हुई है।

भारत का सुपर 8 कार्यक्रम

भारत अपने पहले सुपर 8 मुकाबले के लिए अहमदाबाद में ही खेलेगा।

22 फरवरी – भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (या यूएई) – अहमदाबाद

26 फरवरी – भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया / जिम्बाब्वे / आयरलैंड – चेन्नई

1 मार्च – भारत बनाम वेस्टइंडीज – कोलकाता (ईडन गार्डन्स)

टूर्नामेंट का बदलता परिदृश्य

ग्रुप Y में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका मजबूत स्थिति में हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए राह कठिन नजर आ रही है।

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे वह खिताब का प्रबल दावेदार बनकर उभरा है। लेकिन चेन्नई और कोलकाता में होने वाले मुकाबले उसकी असली परीक्षा होंगे।