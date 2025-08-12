स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन के अलग होने की अटकलें तेज हैं। ऐसी अटकलें थीं कि सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच सब ठीक नहीं है। लेकिन आरआर के मुख्य कोच ने इन दावों का खंडन किया। क्या उनके कथित इस्तीफे का कारण आरआर में कप्तानी को लेकर चल रहा संघर्ष हो सकता है? चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ निश्चित रूप से ऐसा ही सोचते हैं। बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे लगता है कि रियान पराग ही इसकी वजह हैं। अगर आप उन्हें कप्तानी के लिए चुनते हैं, तो आप सैमसन जैसे खिलाड़ी के बने रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?'

सालों की असफलता के बाद भी आरआर ने पराग का पूरा समर्थन किया है। उन्हें उनमें कुछ खास दिखा और पिछले कुछ सालों में उन्होंने इसका बदला चुकाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि पराग अपने आईपीएल करियर में सिर्फ आरआर के लिए ही खेलने की राह पर हैं। 23 साल की उम्र में वह पहले ही 7 साल से उनके साथ हैं। उन्हें कप्तान बनाना सही है।

बद्रीनाथ ने कहा, 'अगर सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में आते हैं, तो वह एमएस धोनी के लिए एकदम सही विकल्प हो सकते हैं। सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी क्रम में पहले तीन या चार स्थानों पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वह प्लेइंग इलेवन में पांचवें या छठे नंबर पर फिट नहीं बैठ सकते। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग इलेवन के इन क्षेत्रों में मजबूत है। म्हात्रे, गायकवाड़ और ब्रेविस पहले से ही टीम में हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे यकीन नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक पांड्या को ग्रेट ब्रिटेन से लेने के लिए मुंबई इंडियंस की तरह कोई सौदा करेगी। इसलिए अगर संजू सैमसन भी आ जाते हैं, तो भी सवाल यह है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल कर पाएगी।'