नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का मानना ​​है कि इंडियन प्रीमियर लीग के आने वाले सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) की सफलता के लिए लीडरशिप एक अहम फैक्टर होगा। IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने रविंद्र जडेजा, सैम करन और लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई जैसे अहम ट्रेड और खिलाड़ियों को शामिल करके एक मजबूत टीम बनाई है। हालांकि कप्तानी अभी भी एक अनसुलझा सवाल है, क्योंकि टीम ने अपने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड कर दिया है।

जियोस्टार से बात करते हुए पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग अटैक की तारीफ की और अलग-अलग ऑप्शन के लिए लगभग 10 तेज गेंदबाजों के होने के फायदे बताए। उथप्पा ने कहा, 'राजस्थान रॉयल्स के पास यह फायदा है कि उनके पास 10 तेज गेंदबाज हैं, जो बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। अगर वे जयपुर के SMS स्टेडियम में सही जगह पर गेंदबाजी करते हैं, तो वे बहुत सफल हो सकते हैं। बिश्नोई और जडेजा जैसे स्पिनरों के साथ शिमरोन हेटमायर और डोनोवन फरेरा का साथ और ध्रुव जुरेल और रियान पराग के साथ बैटिंग ऑर्डर में गहराई, अब उनके पास एक अच्छी ऑलराउंड टीम है।'

टीम की कप्तानी पर उन्होंने आगे कहा, 'एक ही सवाल लीडरशिप का है। मुझे लगता है कि कप्तानी शायद रियान पराग और रविंद्र जडेजा के बीच होगी जबकि जायसवाल को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।'

दिग्गज स्पिनर कुंबले ने भी टीम के बैलेंस की बात दोहराई जिसमें टैलेंटेड युवा, साबित हो चुके खिलाड़ी और वर्सेटाइल ऑलराउंडर शामिल हैं। उन्होंने जोफ्रा आर्चर जैसे अहम तेज गेंदबाजों की फिटनेस की चिंताओं पर जोर दिया, लेकिन अपनी सबसे मजबूत बात लीडरशिप पर कही।

कुंबले ने कहा, 'जब आप इस लाइनअप को देखते हैं, तो कप्तानी सबसे अहम फैक्टर होगी। अगर आप संजू सैमसन जैसी पर्सनैलिटी को राजस्थान रॉयल्स में दोहराना चाहते हैं, तो ध्रुव जुरेल शायद सबसे करीबी हैं। इसके अलावा टीम मजबूत है, जिसमें टैलेंटेड युवा, साबित हो चुके खिलाड़ी और ऑलराउंडर हैं। IPL की शुरुआत में जोफ्रा आर्चर जैसे अहम खिलाड़ियों की फिटनेस भी बहुत जरूरी है। आखिरकार मैनेजमेंट को यह पहचानना और बताना होगा कि कप्तान कौन होगा।'