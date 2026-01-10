मुंबई : नादिन डी क्लर्क की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के उद्घाटन मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) को तीन विकेट से शिकस्त दी। शुक्रवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में RCB ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की।

पहले गेंदबाज़ी करते हुए नादिन डी क्लर्क ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट झटके और मुंबई को 154/6 के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद उन्होंने बल्लेबाज़ी में भी कमाल दिखाते हुए 44 गेंदों पर नाबाद 63 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। खास बात यह रही कि नादिन ने आखिरी चार गेंदों पर 20 रन बटोरते हुए—दो चौके और दो छक्के—RCB को जीत की दहलीज पार कराई।

RCB की लड़खड़ाती शुरुआत, फिर नादिन ने पलटा मैच

155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB की शुरुआत आक्रामक रही। ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना ने शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बटोरे और टीम को 40/0 तक पहुंचाया। हालांकि, शबनिम इस्माइल और नैट सिवर-ब्रंट ने वापसी कराते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेज दिया।

इसके बाद RCB ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और एक समय स्कोर 63/4 हो गया। ऐसे मुश्किल हालात में नादिन डी क्लर्क ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। उन्होंने सायका ईशाक, निकोला कैरी और नैट सिवर-ब्रंट की गेंदों पर बड़े शॉट लगाए और दबाव को पूरी तरह MI पर डाल दिया।

19वें ओवर में नादिन को तीन जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। आखिरी ओवर में जीत के लिए जरूरी रनों को उन्होंने एकतरफा अंदाज़ में पूरा किया और मिस्ड यॉर्कर पर छक्का जड़कर RCB को यादगार जीत दिला दी।

मुंबई की पारी: सजाना और कैरी ने संभाला मोर्चा

इससे पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत लड़खड़ाती रही। लॉरेन बेल और नादिन डी क्लर्क की शानदार गेंदबाज़ी के सामने MI की टीम 11 ओवर में 67/4 पर सिमट गई थी। ऐसे में सजीवन सजाना ने 25 गेंदों पर 45 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि निकोला कैरी ने 40 रन बनाए।

दोनों के बीच 82 रन की अहम साझेदारी हुई, जिससे MI 150 रन के पार पहुंचने में सफल रहा। हालांकि, अंतिम ओवरों में नादिन डी क्लर्क ने फिर से कहर बरपाया और मुंबई को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया।

संक्षिप्त स्कोर

मुंबई इंडियंस: 154/6 (20 ओवर), सजीवन सजाना 45, निकोला कैरी 40

नादिन डी क्लर्क 4/26, लॉरेन बेल 1/14.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 157/7 (20 ओवर), नादिन डी क्लर्क 63*

अमेलिया केर 2/13, निकोला कैरी 2/35; RCB ने मुकाबला तीन विकेट से जीता।