स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्तूबर से भारत वनडे श्रृंख्ला खेलेगा और 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों दिग्गजों पर नजर रहेगा। लेकिन इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन कर शुभमन गिल को दे दी गई है। ऐसे में रोहित-कोहली के प्रदर्शन के साथ ही गिल की कप्तानी पर भी नजर रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली से अच्छा रिकॉर्ड रोहित का है और यह हम नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। आइए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं -  

रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया 

कुल मैच: 45 वनडे
रन: 2,379 रन 
शतक: 7 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 
अर्धशतक: 9 अर्धशतक 
छक्कों की संख्या: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के 
सर्वश्रेष्ठ स्कोर (vs ऑस्ट्रेलिया): 171 रन* 

विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया 

कुल मैच: 49 वनडे
रन: 2,367 रन 
औसत: लगभग 53.79 
शतक: 8 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 
अर्धशतक: 14 अर्धशतक  

वनडे श्रृंखला का शेड्यूल 

पहला मैच - 19 अक्टूबर, पर्थ 
दूसरा मैच - 23 अक्टूबर, एडीलेड 
तीसरा मैच - 25 अक्टूबर, सिडनी 