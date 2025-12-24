स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025 के अपने-अपने शुरुआती मुकाबलों में रोहित मुंबई और विराट दिल्ली की ओर से मैदान में उतरेंगे। हालांकि फैंस के लिए निराशाजनक खबर यह है कि इन हाई-प्रोफाइल मुकाबलों का न तो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा और न ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग।

कहां और किसके खिलाफ खेलेंगे रोहित-कोहली

विराट कोहली दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में खेलेंगे। वहीं रोहित शर्मा मुंबई के लिए सिक्किम के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतरेंगे। दोनों मुकाबले दर्शकों की गैरमौजूदगी में, यानी ‘बंद दरवाजों’ के पीछे खेले जाएंगे।

लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं होगा

विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 38 टीमें हिस्सा लेती हैं और एक ही दिन में 19 मुकाबले एक साथ खेले जाते हैं। बीसीसीआई की ब्रॉडकास्ट नीति के तहत इतने सारे मैचों का एक साथ प्रसारण संभव नहीं होता। इसी वजह से केवल चुनिंदा मुकाबलों को ही टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है, जैसा कि रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी देखने को मिलता है।

किन मैचों का होगा प्रसारण

फिलहाल प्रसारण की सुविधाएं केवल दो प्रमुख वेन्यू—अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राजकोट का निरंजन शाह स्टेडियम—पर उपलब्ध हैं। इन मुख्य मैदानों पर खेले जा रहे मुकाबले ही टीवी पर दिखाए जाएंगे। हालांकि, इन्हीं स्टेडियम परिसरों के सेकेंडरी ग्राउंड्स पर होने वाले मैचों का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा।

रोहित और विराट का पिछला विजय हजारे अनुभव

विराट कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 18 फरवरी 2010 को खेली थी, जब उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करते हुए गुरुग्राम में सर्विसेज के खिलाफ मुकाबला खेला था। दूसरी ओर, रोहित शर्मा 2018 में आखिरी बार इस टूर्नामेंट में मुंबई के लिए उतरे थे। उस समय उन्होंने एशिया कप जीतने के बाद क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले थे, जिसमें मुंबई ने दोनों मैचों में जीत दर्ज की थी।

फैंस को करना होगा इंतजार

इस तरह, भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली घरेलू क्रिकेट में वापसी कर रहे हों, लेकिन फैंस को इस बार उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में लाइव देखने का मौका नहीं मिलेगा।