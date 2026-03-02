कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : भारतीय तेज गेंदबाज बॉलर जसप्रीत बुमराह ने मैच में 19वें ओवर में शिवम दुबे के दो बाउंड्री को अपना पसंदीदा पल बताया, जब भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ 196 रन के बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज किया।

ICC द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में मैच में अपने पसंदीदा पल के बारे में एक सवाल पर बुमराह ने कहा, 'दुबे ने जो दो चौके मारे। कोई भी सच में इसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन जो लोग सच में क्रिकेट जानते हैं, वे जानते हैं कि दो चौकों ने सच में हम पर से प्रेशर कम कर दिया। क्योंकि कभी-कभी आखिरी ओवर में 9-8 रन, यह मुश्किल हो सकता है।

मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 195/4 का स्कोर बनाया जिसमें रोस्टन चेस (40), होप (32), शिमरॉन हेटमायर (27) और जेसन होल्डर (37*) और रोवमैन पॉवेल (34*) के बीच नाबाद 76 रन की पार्टनरशिप का योगदान रहा। भारत के बॉलर्स की अगुवाई जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने 2/36 के फिगर दिए। बुमराह ने मैच में दो विकेट लिए, अपने चार ओवर में 36 रन दिए।

बुमराह ने कहा, 'विकेट टिकी हुई थी, इसलिए हम अपने वेरिएशन का इस्तेमाल करना चाहते थे। हम बहुत तेज बॉलिंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि यह एक आसान ऑप्शन था। अपनी बैक ऑफ लेंथ पर हिट किया, अपनी तेज गेंदबाजी में बदलाव का इस्तेमाल किया। इसलिए हम रन बनाना जितना हो सके मुश्किल बनाना चाहते थे। और आज का दिन अच्छा था जब मुझे कुछ विकेट मिले।' जवाब में भारत ने शुरुआती झटकों से उबरकर कई पार्टनरशिप की मदद से जीत हासिल की। संजू सैमसन ने चेज में अहम रोल निभाया, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के साथ अहम पार्टनरशिप की, जिससे भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की और टूर्नामेंट में आगे बढ़ गया।

संजू सैमसन की पारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं उसके लिए बहुत खुश हूं क्योंकि आप जानते हैं, पिछले महीने उसका सफर थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहा है। एक अच्छा माइंडसेट बनाए रखना, कभी अंदर-बाहर होना। एक क्रिकेटर के तौर पर यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कभी-कभी खुद पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आज जिस भरोसे के साथ वह था, वह बिल्कुल क्लियर था। टॉप पारी। उम्मीद है, वह ऐसा करता रहेगा और और मजबूत होता जाएगा।' अब भारत गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा।