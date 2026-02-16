स्पोर्ट्स डेस्क : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप D मुकाबले में अफगानिस्तान ने आखिरकार अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। दिल्ली के Arun Jaitley Stadium में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेट से हराते हुए 161 रन का लक्ष्य 19.2 ओवर में हासिल कर लिया।

यूएई ने दिया था 161 रन का लक्ष्य

पहले बल्लेबाजी करते हुए United Arab Emirates national cricket team ने 20 ओवर में 160/9 का स्कोर बनाया। सोहैब खान और अलीशान शराफू ने अहम पारियां खेलीं, लेकिन अफगान गेंदबाजों ने आखिर में रनगति पर लगाम लगा दी। अजमतुल्लाह उमरजई ने गेंद से भी शानदार योगदान दिया और यूएई को बड़ा स्कोर बनाने से रोका।

जादरान और उमरजई की मैच जिताऊ पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत संभली हुई रही। Ibrahim Zadran ने अहम रन जोड़े और पारी को स्थिरता दी। अंत में Azmatullah Omarzai ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए जोरदार चौका लगाकर मैच खत्म किया। अफगानिस्तान ने 162/5 का स्कोर बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

सुपर 8 की उम्मीदें बरकरार

यह जीत अफगानिस्तान के लिए बेहद जरूरी थी। लगातार दो हार के बाद टीम पर दबाव था, लेकिन इस जीत से सुपर 8 की उम्मीदें जिंदा हैं। अब अफगानिस्तान का आखिरी ग्रुप मुकाबला कनाडा के खिलाफ है, जहां जीत उन्हें अगले दौर के और करीब पहुंचा सकती है। अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि दबाव में भी वह वापसी करना जानता है — और जादरान-उमरजई की जोड़ी ने टीम को टूर्नामेंट में नई जान दे दी।

टॉस

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

प्लेइंग इलेवन

UAE : आर्यंश शर्मा (WK), मुहम्मद वसीम (C), अलीशान शराफू, सोहैब खान, सैयद हैदर, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, हैदर अली, सिमरनजीत सिंह कांग, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवाद उल्लाह

अफगानिस्तान : रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नईब, सेदीकुल्लाह अतल, दरविश अब्दुल रसूल, अजमतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (C), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, जियाउर रहमान।