स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की तारीफ की। गंभीर ने कहा कि संजू ने 50 गेंदों में नाबाद 97 रन की पारी खेलकर टीम को सेमीफाइनल की राह आसान बनाई।

'हम सभी जानते हैं कि संजू कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने अपनी पूरी क्षमता दिखाई,' गंभीर ने पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ चुनौती

कोलकाता में शानदार जीत के बाद अब भारत की नजरें 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल पर हैं। गंभीर ने इंग्लैंड की ताकत और टीम के सुधार को देखते हुए चेतावनी दी कि वानखेड़े की परिस्थितियां ईडन गार्डन्स से बहुत अलग हैं और भारत को तेज़ी से एडाप्ट करना होगा।

'इंग्लैंड एक वर्ल्ड-क्लास टीम है। उनके पास कई शानदार खिलाड़ी हैं। अगर हम फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, तो 100% एफर्ट देना होगा,' गंभीर ने कहा।

स्पेशल एफर्ट की जरूरत

गंभीर ने जोर दिया कि इंग्लैंड जैसी क्वालिटी टीम को हराने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके सभी बॉक्स टिक कर पाएगी।

'यह वानखेड़े में खेलना आसान नहीं है, लेकिन यह टीम और देश के लिए कुछ खास करने का मौका है। हमें इंग्लैंड जैसी टीम को हराने के लिए स्पेशल एफर्ट देना होगा,' उन्होंने निष्कर्ष निकाला।