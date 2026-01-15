बुलावायो : डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय अंडर-19 टीम आज आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ग्रुप-ए के इस मुकाबले में भारत का सामना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की अंडर-19 टीम से क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में होगा। इस मैच में सभी की निगाहें 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

कहां देखें भारत बनाम USA U19 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत बनाम USA अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। दर्शक मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर मैच का फ्री लाइव स्कोर और स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं।

टीवी पर किस चैनल पर होगा लाइव प्रसारण?

टीवी दर्शकों के लिए इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर मैच दिखाया जाएगा, जहां कई भाषाओं में एक्सपर्ट कमेंट्री भी उपलब्ध होगी। मैच से पहले प्री-मैच शो में पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

भारत बनाम USA U19 मैच कब शुरू होगा?

मैच की तारीख: गुरुवार, 15 जनवरी 2026

टॉस: दोपहर 12:30 बजे (IST)

मैच शुरू: दोपहर 1:00 बजे (IST)

स्थानीय समय (जिम्बाब्वे): सुबह 9:30 बजे

सुबह के समय पिच पर नमी रहने की संभावना है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है।

क्यों खास हैं वैभव सूर्यवंशी?

महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन चुके हैं। आईपीएल ऑक्शन और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अब वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। कप्तान आयुष म्हात्रे के नेतृत्व में वैभव से टीम को तेज शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी, जिससे मिडिल ऑर्डर में आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा खुलकर खेल सकें।

USA U19 की चुनौती

उत्कर्ष श्रीवास्तव की कप्तानी में USA अंडर-19 टीम इस मुकाबले में अंडरडॉग के रूप में उतरेगी, लेकिन “कुछ भी खोने को नहीं” वाली मानसिकता के साथ खेल सकती है। रेयान ताज और ऋषि अप्पिडी की अगुवाई में उनकी गेंदबाजी भारतीय टॉप ऑर्डर को शुरुआती झटके देने की कोशिश करेगी।

दोनों टीमों

भारत U19: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, उधव मोहन, आरएस अंबरीश, मोहम्मद इनान, हरवंश पंगलिया

USA U19: अमरिंदर गिल, साहिल गर्ग, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), अदनित झाम्ब, अमोघ अरेपल्ली, नितीश सुदिनी, शिव शनि, आदित कप्पा, साहिर भाटिया, रेयान ताज, अद्वैत कृष्णा, सब्रिश प्रसाद, ऋत्विक अप्पिडी, ऋषभ शिम्पी