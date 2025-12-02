स्पोर्ट्स डेस्क : रांची में खेले गए भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच में विराट कोहली की तूफानी सेंचुरी ने ना सिर्फ मैदान में मौजूद दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी खुशी का माहौल बना दिया। कोहली ने अपने 52वें वनडे शतक के साथ एक बार फिर साबित किया कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। लेकिन इस पारी से भी ज्यादा चर्चा में रहा कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन, जो कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अंदाज़ा लगा रहे थे कि रोहित ने आखिर कोहली की सेंचुरी पर कहा क्या था। अब अर्शदीप सिंह ने इस रहस्य पर मजेदार खुलासा किया है।

कोहली की शानदार सेंचुरी और मैदान का माहौल

रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इमोशंस और ऊर्जा से भरी शाम देखने को मिली। कोहली शुरू से ही बेहतरीन टच में दिखे और धीमी शुरुआत के बाद तेजी से रन बनाते हुए 135 रनों की शानदार पारी खेली। चौके–छक्कों से सजी इस पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जब कोहली ने शतक पूरा किया, तो उनका जोश देखने लायक था—बल्ला उठाना, आसमान की ओर देखना और जोरदार सेलिब्रेशन… सब कुछ स्पष्ट कर रहा था कि यह पारी उनके लिए बेहद खास थी।

ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा खुश दिखे रोहित शर्मा

कोहली के सेलिब्रेशन के साथ ही कैमरों ने भारतीय पवेलियन का रुख किया, जहां कप्तान रोहित शर्मा खड़े होकर ताली बजाते दिखे। उनका उत्साह साफ झलक रहा था। रोहित ने न सिर्फ तालियां बजाईं, बल्कि उनके होंठों पर कुछ शब्द भी दिखाई दिए, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर तरह–तरह के कयास लगाए जाने लगे। फैंस ने वीडियो को स्लो मोशन में देखकर यह समझने की कोशिश की कि उन्होंने क्या कहा, जबकि कुछ ने अपनी कल्पना से मजेदार कैप्शन भी बना डाले।

अर्शदीप सिंह ने दिया मजेदार जवाब

इस रहस्य पर रोशनी डालने के लिए खुद अर्शदीप सिंह सामने आए। मैच के अगले दिन उन्होंने एक छोटा वीडियो बनाकर मजाकिया अंदाज़ में बताया कि रोहित ने क्या कहा था। पंजाब किंग्स के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में अर्शदीप हंसते हुए कहते हैं, “विराट भाई के शतक के बाद रोहित भाई ने क्या कहा, इस पर मुझे बहुत सारे मैसेज आए। तो बता दूं… उन्होंने कहा, ‘नीली परी, लाल परी, कमरे में बंद, मुझे नादिया पसंद…’” अर्शदीप का ये बयान सुनकर हर कोई समझ गया कि यह सिर्फ मजाक था। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने फैंस को खूब हंसाया।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे

रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा (57), केएल राहुल (60) की अर्धशतकीय पारी और विराट कोहली (135) के वनडे में 52वें शतक की बदौलत 8 विकेट गंवाते हुए दक्षिण अफ्रीका को 350 रन का मजबूत लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरूआत खराब रही लेकिन इसके बाद टीम ने लय बनाते हुए 300 का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि कुलदीप यादव के 4 विकेट और अन्य भारतीय गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका को 17 रन पहले रोकने में कामयाब रहे और जीत अपने नाम की।