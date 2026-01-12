नवी मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने को बताया कि मौजूदा महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के आगामी लीग चरण के दो मैच राज्य में मुंबई के नागरिक निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के चुनावों के कारण बंद दरवाजों के पीछे होने की संभावना है। अधिकांश सुरक्षा कर्मियों को चुनावों के लिए तैनात किए जाने के कारण 15 जनवरी को मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले 14 जनवरी को भीड़ को संभालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि बुधवार और गुरुवार को होने वाले दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्ज और मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्ज मैच के लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति दी जाए या नहीं।

हालांकि 16 जनवरी को गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच में दर्शकों को आने की अनुमति होगी, BCCI सचिव ने बताया कि 'मतगणना दिवस' को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। सैकिया ने बताया, '15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, इसलिए 14 जनवरी और मतदान के दिन हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या WPL मैच बिना किसी भीड़ के हो सकते हैं। एक बार जब हम इसे अंतिम रूप दे देंगे, तो हम एक सार्वजनिक सूचना देंगे। हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं। मैच तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन हम अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दर्शक होंगे या नहीं। इसमें 16 तारीख शामिल नहीं है क्योंकि चुनाव 15 तारीख को है। मुझे लगता है कि 16 तारीख मतगणना का दिन होगा इसलिए हम उसे ध्यान में नहीं रख रहे हैं।'

WPL फिक्स्चर सूची पिछले साल 29 नवंबर को जारी की गई थी जबकि चुनाव कार्यक्रम 15 दिसंबर को सार्वजनिक किया गया था। समझा जाता है कि चुनाव की तारीखें तय होने के तुरंत बाद WPL आयोजकों को सूचित कर दिया गया था। शुक्रवार को शुरुआती मैच लगभग पूरी तरह से भरा हुआ था और सप्ताहांत के डबल-हेडर में बड़ी संख्या में उत्साही प्रशंसकों की उपस्थिति देखी गई।

BCCI द्वारा अभी तक दर्शकों पर किसी भी प्रतिबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए यह घटनाक्रम प्रशंसकों के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ हो सकता है। फिलहाल 14, 15 और 16 जनवरी को होने वाले मैचों के टिकट ऑफिशियल WPL टिकटिंग पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच के लिए टिकटों की बिक्री जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जब BCCI औपचारिक घोषणा करेगा और बाकी इंतज़ामों के बारे में बताएगा।