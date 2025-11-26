स्पोर्टस डेस्क : ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के हाथों दूसरे टेस्ट में 408 रन से बड़ी हार और टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद कहा कि भविष्य में हमें इससे सीखना होगा और बेहतर होना होगा। इसी के साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी टीम को मैच और सीरीज जीतने पर बधाई भी दी।

साइमन हार्मर (दूसरी पारी में 6 विकेट) के दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन बुधवार को घातक गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को दूसरे सत्र में 140 रन पर ढेर कर 408 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इससे पहले पहली इनिंग में दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन बनाने के बाद भारत को 201 रन पर ढेर कर मैच में अपनी पकड़ मजबूत की थी।

ऋषभ पंत ने मैच के बाद कहा, 'यह थोड़ा निराशाजनक है। एक टीम के तौर पर हमें बेहतर होने की जरूरत है। हमें विरोधी टीम को क्रेडिट देना होगा। हमें सीख लेकर एक टीम के तौर पर टिके रहने की जरूरत है। उन्होंने सीरीज में दबदबा बनाया लेकिन साथ ही, आप क्रेडिट को हल्के में नहीं ले सकते। हमें अपनी सोच को लेकर क्लियर रहने की जरूरत थी।'

पंत ने कहा, 'भविष्य में हमें इससे सीखना होगा और बेहतर होना होगा। उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला, क्रिकेट की मांग है कि आपको एक टीम के तौर पर इसका फायदा उठाना होगा। और हमने ऐसा नहीं किया और इसकी वजह से हम पूरी सीरीज हार गए। पॉजिटिव बात यह होगी कि हम अपने प्लान पर फोकस करेंगे और यही हम इस सीरीज से सीखेंगे।'