स्पोर्ट्स डेस्क : महान वसीम अकरम ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर चल रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोर देकर कहा कि 'खेल जारी रहना चाहिए', चाहे यह धमाकेदार मुकाबला हो या न हो। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए के मुकाबले में आमने-सामने होंगी।

पिछले महीने कार्यक्रम की पुष्टि होने के बाद से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए सहमत होने पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस अप्रैल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने विवाद को और बढ़ा दिया जिसने दोनों देशों के बीच पहले से ही नाज़ुक राजनीतिक स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया।

पिछले महीने युवराज सिंह की अगुवाई वाली भारतीय चैंपियन टीम द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दो बार जिसमें सेमीफाइनल भी शामिल है, खेलने से हटने के बाद आलोचनाएं और तेज हो गईं तथा भारतीय टीम से पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मुकाबलों का बहिष्कार करने को कहा गया।

एक पॉडकास्ट में अकरम ने शांति बनाए रखने की अपील की और राजनीति को खेल से दूर रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'एशिया कप का कार्यक्रम घोषित हो गया है, इस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन हम पाकिस्तान में शांत हैं। हम खेलें या न खेलें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खेल चलता रहना चाहिए। राजनीति से अलग, मैं कोई राजनेता नहीं हूं। वे अपने देश के प्रति देशभक्त हैं, हम अपने देश के प्रति। आइए, अपनी सीमा से नीचे न जाएं। अपने देश की जीत के बारे में बात करें, यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है और यही बात भारत पर भी लागू होती है। कहना आसान है, करना मुश्किल।'

अकरम ने आगे कहा कि हालांकि वह प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी संवेदनशीलता का सम्मान करते हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनके जीवनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम एक द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज जरूर होगी। दोनों पड़ोसी देशों ने 2012 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी।'