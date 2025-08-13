Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: तमिलनाडु में जन्मे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने आईपीएल के 2017 सीजन में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेलते हुए अपनी कुछ यादे साझा की। वह स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली उस टीम में खेले थे जिसमें दिग्गज एमएस धोनी भी शामिल थे।

पिछले कुछ वर्षो में सुंदर को भविष्य का सितारा माना जा रहा है। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में उन्हें ज्यादा खेलने का मौका मिल रहा है। सुंदर टेस्ट टीम में नियमित रूप से खेलते है और अन्य प्रारूपो में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे है। इंग्लैंड के एक सफल दौरे के बाद सुंदर ने खुलासा किया कि उन्हें 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स  के लिए खेलने वाले गंभीर को गेंदबाजी करने में मजा नही आया।

एक इंटरव्यू में सुंदर ने कहा, 'उनकी जर्सी के पीछे भी नंबर 5 लिखा था मेरी तरह। और जाहिर है कि वह एक बाए हाथ के बल्लेबाज थे, जो बेहद शानदार थे। बस एक चीज जो मुझे पसंद नही आई, वह थी आईपीएल में उनको गेंदबाजी करना। वह मेरे खिलाफ बेहद कामयाब रहे, लेकिन वह एक बेहतरीन इंसान भी है। उन्हें हम सब पर इतना भरोसा था कि हम हर समय लड़ेगे और मैच जीतेगे। सीरीज के अंत में उन्हें खुश देखकर वाकई खुशी हुई।'

अपने पहले आईपीएल सीजन में सुंदर ने 11 मैचो में 23.12 की औसत से 8 विकेट लिए। पहली बार जब सुंदर ने आईपीएल मैच में गंभीर को गेंदबाजी की तो गंभीर ने 46 गेंदो पर 62 रन बनाए। सुंदर ने तीन ओवर में 32 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। हालांकि एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय बाद सुंदर ने अपना बदला ले लिया जब उन्होंने केकेआर के कप्तान को 19 गेंदो में 24 रन पर आउट कर दिया था। 