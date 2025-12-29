जयपुर: कप्तान शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने विजय हजारे वनडे ट्रॉफी के ग्रुप C मुकाबले में सोमवार को छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर जीत की हैट्रिक पूरी की।

शार्दुल ने शुरुआती ओवरों में मचाया कहर

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मुंबई के लिए पूरी तरह सही साबित हुआ। तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए शार्दुल ठाकुर ने शुरुआती पांच ओवरों के भीतर ही छत्तीसगढ़ को चार विकेट पर महज 10 रन पर समेट दिया। कप्तान अमनदीप खरे (63 रन) और अजय मंडल (46 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी जरूर की, लेकिन शुरुआती झटकों से छत्तीसगढ़ की टीम उबर नहीं सकी। पूरी टीम 38.1 ओवर में 142 रन पर ऑलआउट हो गई।

शम्स मुलानी ने आखिरी ओवरों में समेटी पारी

जहां पारी के शुरुआती आधे घंटे में शार्दुल ठाकुर ने कहर बरपाया, वहीं वामहस्त स्पिनर शम्स मुलानी ने अंतिम ओवरों में छत्तीसगढ़ की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। मुलानी ने 31 रन देकर पांच विकेट झटके, जिससे छत्तीसगढ़ ने अपने आखिरी छह विकेट सिर्फ 27 रन के भीतर गंवा दिए।

रघुवंशी-लाड की नाबाद साझेदारी से आसान जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई को केवल एक झटका ईशान मूलचंदानी (19 रन) के रूप में लगा। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी (66 गेंदों पर 68 नाबाद) और अनुभवी सिद्धेश लाड (42 गेंदों पर 48 नाबाद) ने दूसरे विकेट के लिए 102 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को महज 24 ओवर में नौ विकेट से जीत दिला दी।

ग्रुप C में मुंबई शीर्ष पर

इस जीत के साथ मुंबई ने तीन मैचों में तीन जीत दर्ज करते हुए 12 अंकों के साथ ग्रुप C की तालिका में शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है।