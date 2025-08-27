स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तानी क्रिकेट के दिग्गजों में से एक वसीम अकरम ने पाकिस्तान की एशिया कप 2025 टीम में बाबर आजम की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की है। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा।

बाबर आजम किसी भी प्रारूप में पाकिस्तान के लिए सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में छोटे प्रारूप में उनके रन बनाने की दर ने अक्सर प्रशंसकों और विशेषज्ञों की आलोचना का कारण बना है। इसके परिणामस्वरूप टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजरों से ओझल हो गए और एशिया कप के लिए टी20 टीम में अपनी जगह गंवा बैठे।

अकरम ने बाबर की अनुपस्थिति पर कहा, 'व्यक्तिगत रूप से मैं बाबर आजम को टीम में देखना चाहता था, चूंकि उनका चयन नहीं हुआ है, इसलिए टीम में शामिल खिलाड़ियों पर ही जिम्मेदारी है कि वे आगे आकर अच्छा प्रदर्शन करें।'

बाबर और मोहम्मद रिज़वान जैसे खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में फखर जमान और सैम अयूब पर पाकिस्तान को नियमित और लगातार शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन हाल के मैचों में पाकिस्तान का शीर्ष क्रम अभी तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगा सलमान की कप्तानी में टीम कैसी प्रदर्शन करती है और आगामी टूर्नामेंट के लिए वे टीम को कैसे तैयार करते हैं।