स्पोर्ट्स डेस्क : रांची के JSCA स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट फैंस का उत्साह उस समय चरम पर पहुंच गया जब विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और शानदार शतक लगाकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। अपनी 52वीं ODI सेंचुरी के साथ कोहली ने महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए एक ही फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके करियर का एक और सुनहरा अध्याय है बल्कि यह साबित करती है कि कोहली आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक हैं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की ऐतिहासिक पारी

पहले ODI में विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर उसी रफ्तार से चला, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। उन्होंने 120 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से विस्फोटक 135 रन बनाए। 112.50 के स्ट्राइक रेट पर खेली गई यह पारी कोहली की मौजूदा फॉर्म और बड़ी इनिंग्स खेलने की भूख को दर्शाती है। रोहित शर्मा (57) के साथ दूसरी विकेट के लिए 136 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत की पारी को ठोस शुरुआत दी और टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभाई।

तेंदुलकर को पछाड़ा, नया विश्व रिकॉर्ड हुआ दर्ज

इस शतक के साथ विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 51 ODI शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस उपलब्धि के साथ यह उनकी 83वीं इंटरनेशनल सेंचुरी भी है। उन्होंने सचिन को एक और मामले में पीछे छोड़ा—भारत में सबसे ज़्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर (59), जो पहले सचिन के नाम (58) थे।

रांची में कोहली का स्वर्णिम रिकॉर्ड जारी

रांची के JSCA स्टेडियम में कोहली का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है। यहां खेली गई छह पारियों में उन्होंने 173 के अविश्वसनीय औसत से 519 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है। ऐसे आंकड़े बताते हैं कि यह मैदान उनके पसंदीदा स्थानों में से एक है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कोहली का छठा ODI शतक भी है, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर (5-5 शतक) को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।

उतार-चढ़ाव के बाद मजबूत फिनिश

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें झेलीं, जब यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रोहित और कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और शानदार बॉक्स-ऑफिस क्रिकेट पेश किया। मध्य क्रम में कुछ विकेट जल्दी गिरने के बाद टीम को स्थिरता की जरूरत थी, जिसे केएल राहुल (60) और रविंद्र जडेजा (32*) ने पूरी तरह निभाया। इन दोनों की साझेदारियों ने भारत को 50 ओवर में 349/8 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।