स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय संदेश साझा किया है, जिसने क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को चर्चा में डाल दिया है।

कोहली ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'The only time you truly fail, is when you decide to give up.' (आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मान लेते हैं।)

यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब उनके करियर को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खासकर यह कि क्या कोहली और रोहित शर्मा 2027 विश्व कप तक खेलेंगे या नहीं।

लंबे ब्रेक के बाद वापसी की तैयारी

विराट कोहली ने भारत के लिए आखिरी मैच मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था। इसके बाद से वे किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में नहीं दिखे। हालांकि आईपीएल 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ फाइनल खेला था, जिसके बाद उन्होंने खुद को ब्रेक दिया।

अब माना जा रहा है कि वे 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में वापसी करेंगे। टीम इंडिया गुरुवार को पर्थ पहुंच चुकी है और कोहली के शामिल होने की पूरी संभावना है।

2027 वर्ल्ड कप की ओर नजर

हाल में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कोहली और रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। लेकिन कोहली के इस पोस्ट और कार्तिक के बयान ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। कोहली का संदेश “Never Give Up” सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए भी प्रेरणा बन गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लाखों बार शेयर हो चुका है, और फैंस कह रहे हैं-किंग कोहली की वापसी तय है।