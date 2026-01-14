Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट में खेले जाने वाले इस मुकाबले में कोहली की नजर न सिर्फ टीम को जीत दिलाने पर होगी, बल्कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से आगे निकलने पर भी होगी।

पहले वनडे में कोहली का दमदार प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली ने 91 गेंदों पर 93 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का जड़ा और पूरी पारी में बेहद सहज नजर आए। यह उनकी लगातार पांचवीं 50+ स्कोर वाली वनडे पारी थी।

कोहली के सामने ऐतिहासिक रिकॉर्ड

विराट कोहली फिलहाल सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के साथ बराबरी पर हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में लगातार पांच 50+ स्कोर बनाए हैं। अगर कोहली राजकोट वनडे में एक और अर्धशतक जड़ते हैं, तो वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने वनडे में लगातार छह 50+ पारियां खेली हों।

दुनिया के दिग्गजों की सूची में कहां हैं कोहली?

वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 50+ स्कोर का रिकॉर्ड पाकिस्तान के जावेद मियांदाद (9) के नाम है। इसके बाद इमाम-उल-हक (7) का नंबर आता है। वहीं, केन विलियमसन, बाबर आजम, शाई होप, क्रिस गेल, रॉस टेलर और पॉल स्टर्लिंग जैसे दिग्गज छह-छह बार यह कारनामा कर चुके हैं। कोहली अब इस खास क्लब में शामिल होने से सिर्फ एक कदम दूर हैं।

कोहली का हालिया फॉर्म: आंकड़े खुद बोलते हैं

विराट कोहली ने अपने पिछले 5 वनडे मैचों में 469 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत चौंकाने वाला 156.33 रहा है। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेली गई पारियों (131 और 77) को भी जोड़ा जाए, तो कोहली ने लिस्ट-ए क्रिकेट में लगातार 7 बार 50+ स्कोर किया है। इन पारियों में उन्होंने 677 रन, औसत 135.4 से बनाए हैं।

संभावित प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जोश क्लार्कसन, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, माइकल रे।
 