बेंगलुरु : कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने अनाउंस किया है कि बेंगलुरु आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग सीजन का प्लेऑफ और फाइनल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होस्ट करेगा, इसके अलावा पांच लीग मैच भी होंगे।

KSCAसेक्रेटरी संतोष मेनन ने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शहर को एक जरूरी प्लेऑफ मैच और टाइटल क्लैश देने का वादा किया है, जिससे कर्नाटक में क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, 'प्ले-ऑफ बैंगलोर में खेला जाएगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि IPL का फाइनल भी बैंगलोर में खेला जाएगा, साथ ही उन्होंने कन्फर्म किया कि पांच लीग मैच भी उसी जगह को दिए गए हैं।'

उन्होंने आगे कहा कि शहर का क्रिकेट कैलेंडर इनॉगरल सेरेमनी से शुरू होगा, जिसकी तारीख जल्द ही अनाउंस होने की उम्मीद है, इसके बाद ओपनिंग मैच, पांच लीग मैच, एक प्लेऑफ और फाइनल होगा। संतोष ने कहा, 'BCCI ने हमसे यही वादा किया है, और शायद वे जल्द ही अपना शेड्यूल अनाउंस करेंगे। हम BCCI, गवर्निंग काउंसिल और आरसीबी से इन अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं।'

फैंस के भारी आने का भरोसा जताते हुए, उन्होंने कहा, 'RCB का शोर फिर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में गूंजने वाला है।' प्लेऑफ और फाइनल दोनों का मिलना बेंगलुरु के एक प्रीमियर IPL वेन्यू के तौर पर रुतबे को दिखाता है और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इस सीजन में टूर्नामेंट के कुछ सबसे अहम मैच होस्ट करने के लिए तैयार है।