स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल से पहले क्रिकेट जगत में भविष्यवाणियों का दौर जारी है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम मुंबई में भारत पर भारी पड़ सकती है। वॉन का मानना है कि इंग्लैंड का स्पिन अटैक और बेहतर फील्डिंग उन्हें नॉकआउट मुकाबले में बढ़त दिला सकती है। उनके इस बयान ने भारत-इंग्लैंड भिड़ंत को लेकर चर्चा और तेज कर दी है।

स्पिन अटैक पर वॉन का भरोसा

टेस्ट मैच स्पेशल पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान वॉन ने इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नॉकआउट मुकाबलों में स्पिन अहम भूमिका निभाता है और इंग्लैंड के पास इस विभाग में बढ़त है। वॉन ने विशेष रूप से लियाम डॉसन, आदिल राशिद और विल जैक्स की तिकड़ी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ स्पिन यूनिट बताया। उनके मुताबिक, यह संयोजन भारत के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकता है।

आंकड़ों में इंग्लैंड के स्पिनर

इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद ने सात मैचों में 7.83 की इकॉनमी से 11 विकेट झटके हैं। लियाम डॉसन ने भी सात पारियों में 7.30 की इकॉनमी के साथ 10 बल्लेबाजों को आउट किया है। वहीं विल जैक्स ने सात मुकाबलों में सात विकेट लेकर टीम को संतुलन दिया है। इन आंकड़ों के आधार पर वॉन का दावा है कि इंग्लैंड का स्पिन विभाग भारत से अधिक प्रभावी रहा है।

भारत का प्रदर्शन कैसा रहा?

भारत ने सुपर 8 चरण की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हार के साथ की थी, लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दर्ज कर लय हासिल की। स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती ने सात मैचों में 7.66 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। अक्षर पटेल ने भी सात विकेट अपने नाम किए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

फील्डिंग और छोटी-छोटी बातें

वॉन ने इंग्लैंड की फील्डिंग की भी सराहना की। उनके अनुसार, इंग्लैंड की टीम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे रही है—चाहे वह विकेटों के बीच दौड़ हो या कैच पकड़ना। इसके उलट, भारत अब तक 13 कैच छोड़ चुका है, जो टूर्नामेंट में किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक हैं। नॉकआउट मुकाबले में ऐसी गलतियां महंगी साबित हो सकती हैं।

सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी?

टी20 विश्व कप 2026 के इस बड़े मुकाबले में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, जबकि इंग्लैंड दो बार का विजेता रह चुका है। वॉन का मानना है कि इंग्लैंड मुंबई में भारत को हराने की क्षमता रखता है। हालांकि, नॉकआउट मैचों में दबाव, परिस्थितियां और उस दिन का प्रदर्शन ही नतीजा तय करते हैं। भारत के लिए घरेलू परिस्थितियों का फायदा हो सकता है, जबकि इंग्लैंड अपने संतुलित स्पिन अटैक और मजबूत फील्डिंग के दम पर चुनौती पेश करेगा। अब सबकी नजरें सेमीफाइनल पर हैं, जहां दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी।