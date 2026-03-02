स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप की भिड़ंत हमेशा हाई-वोल्टेज रही है। अब पूर्व कप्तान Rohit Sharma ने खुलासा किया है कि इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता में उनका सबसे पसंदीदा मैच कौन-सा रहा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 2022 के मेलबर्न थ्रिलर को नहीं, बल्कि 2007 के फाइनल को चुना।

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीमें अब तक नौ बार आमने-सामने आ चुकी हैं। इनमें से सात मुकाबले भारत ने जीते, एक पाकिस्तान के नाम रहा और एक मैच टाई रहा।

2007 फाइनल: रोहित का सबसे खास पल

रोहित शर्मा ने कहा कि 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल उनके करियर का सबसे यादगार भारत-पाकिस्तान मुकाबला है। उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था।

रोहित उस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ी के रूप में टीम का हिस्सा थे। उन्होंने याद करते हुए कहा, “मेरा पसंदीदा मैच वही फाइनल है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप जीता था। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता।”

बाउल-आउट वाला लीग मैच भी खास

2007 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक लीग मैच टाई हुआ था, जिसका फैसला बाउल-आउट से हुआ। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का पहला बाउल-आउट था। रोहित ने कहा कि उस साल के दोनों मुकाबले उनके लिए बेहद खास थे। भारत ने लीग मैच भी जीता और फाइनल भी अपने नाम किया।

2022 MCG थ्रिलर पर रोहित की यादें

2022 में Melbourne Cricket Ground में खेला गया मुकाबला भी बेहद रोमांचक रहा। उस मैच में Virat Kohli ने 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐतिहासिक पारी खेली। रोहित उस मैच में जल्दी आउट हो गए थे और ड्रेसिंग रूम से मैच देख रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि इतने करीबी मुकाबले में बाहर बैठकर देखना बेहद मुश्किल होता है और खुद को असहाय महसूस होता है।

कोहली की पारी को बताया ‘सबसे बेहतरीन’

कोहली की उस पारी को रोहित ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया। भारत 31/4 की मुश्किल स्थिति में था, लेकिन कोहली ने मैच पलट दिया। रोहित ने कहा कि उस जीत ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया और यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के महान मैचों में गिना जाएगा।

हर मैच से पहले रहती है घबराहट

टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित ने यह भी स्वीकार किया कि 160 मैच खेलने के बाद भी वह हर मुकाबले से पहले नर्वस रहते थे। उन्होंने कहा कि यह घबराहट ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती थी। जब तक वह मैदान पर उतरते रहे, यह एहसास कभी खत्म नहीं हुआ।