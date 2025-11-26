स्पोर्ट्स डेस्क : भारत जब घरेलू मैदान पर दूसरी बार टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश के खतरे में है, तब विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने टीम की गिरती हालत के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के सदस्य अजीत अगरकर पर निशाना साधा। विकास ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर किए, जो कुछ देर बाद डिलीट कर दिए गए, लेकिन तब तक वे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे।

विकास कोहली ने उठाए सवाल

विकास ने लिखा कि जो टीम कभी विदेशों में जीतने का सपना देखती थी, वह अब घर में भी मैच बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने BCCI पर 'अनावश्यक और जिद्दी बदलाव' करने का आरोप लगाया, जिन्हें उन्होंने टीम की गिरावट का मुख्य कारण बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें टीम से बाहर किया गया।

टीम चयन और रणनीति पर सवाल

विकास ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम संरचना की तुलना करते हुए कहा कि प्रोटियाज ने शुद्ध टेस्ट टीम उतारी, जबकि भारत ने सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर, बल्लेबाजों की जगह ऑलराउंडरों से टीम बनाई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर भेजना सही रणनीति नहीं थी। उन्होंने लिखा, 'टीम इंडिया रणनीति- सीनियर खिलाड़ियों को हटाओ, 3/4/5 नंबर के असली बल्लेबाज हटाओ, नंबर 3 पर गेंदबाज खिलाओ, टीम में सिर्फ ऑलराउंडर भरो… साउथ अफ्रीका रणनीति- स्पेशलिस्ट ओपनर, स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर, स्पेशलिस्ट स्पिनर, स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज… और सिर्फ एक ऑलराउंडर।'

टीम की हाल की स्थिति

गौतम गंभीर के जुलाई में मुख्य कोच बनने के बाद भारत अब चार घरेलू टेस्ट असाइनमेंट में दूसरी बार व्हाइटवॉश के खतरे में है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत से अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मिली हार ने भारत को WTC फाइनल से बाहर कर दिया। कोहली, रोहित और अश्विन के संन्यास के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2–2 रही। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू जीत से थोड़ी राहत मिली, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने साफ कर दिया कि भारत के सामने टेस्ट क्रिकेट में चुनौती अभी भी बड़ी है।

फैंस और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर फैंस विकास कोहली के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि टीम की यह स्थिति किसकी जिम्मेदारी है। कई क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चयन और रणनीति में लगातार बदलाव ने टीम के प्रदर्शन पर असर डाला है।



