स्पोर्ट्स डेस्क: U19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। अमेरिका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में वह महज 6 रन बनाते ही भारत के पूर्व अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे। महज 14 साल की उम्र में वैभव का यह कारनामा उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते युवा सितारों में शामिल कर सकता है।

विराट कोहली को पीछे छोड़ने का मौका

विराट कोहली ने अपने यूथ वनडे करियर में 28 मैचों में 978 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और छह अर्धशतक शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 18 यूथ वनडे मैचों में 973 रन बना चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ 6 रन बनाते ही वह इस सूची में विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे।

1000 रन के ऐतिहासिक मुकाम से भी करीब

वैभव सूर्यवंशी को यूथ वनडे क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए 27 रनों की जरूरत है। अगर वह यह उपलब्धि हासिल करते हैं तो वह भारत के सातवें बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने यूथ वनडे में 1000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं।

आंकड़ों में वैभव सूर्यवंशी

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 18 यूथ वनडे मैचों में 54.05 की औसत से 973 रन बनाए हैं। उनके नाम तीन शतक और चार अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 164.08 रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है।

यूथ वनडे में भारत के टॉप रन-स्कोरर

भारत की ओर से यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विजय जोल (1404) के नाम है। उनके बाद यशस्वी जायसवाल (1386), तन्मय श्रीवास्तव (1316), शुभमन गिल (1149), उन्मुक्त चंद (1149) और सरफराज खान (1080) का नंबर आता है। वहीं, कुल मिलाकर यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो के नाम है, जिन्होंने 58 मैचों में 1820 रन बनाए हैं।

हालिया फॉर्म में जबरदस्त लय

वैभव सूर्यवंशी हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की पारी खेलने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रिपरेटरी सीरीज में कप्तानी भी की। इस सीरीज में उन्होंने 68 और 127 रनों की शानदार पारियां खेलीं। स्कॉटलैंड के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में उन्होंने 96 रन बनाए थे।

भारत का U-19 वर्ल्ड कप शेड्यूल

भारत को ग्रुप-A में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। सभी मुकाबले बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। 15 जनवरी: भारत बनाम अमेरिका, 17 जनवरी: भारत बनाम बांग्लादेश, एक सप्ताह बाद: भारत बनाम न्यूजीलैंड।