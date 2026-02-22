स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच के बीच एक नया बयान क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह ने भारत के उभरते बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के सामने 'थोड़े कमजोर' नजर आते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने सूर्यवंशी को व्हाट्सऐप पर संपर्क करने का न्योता भी दे दिया, ताकि वह उनकी तकनीकी कमियों को सुधारने में मदद कर सकें।

इहसानुल्लाह का बड़ा दावा

पाकिस्तान के पेसर इहसानुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो संदेश में कहा कि वैभव सूर्यवंशी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी तकनीक में कुछ कमियां हैं। उन्होंने कहा, 'वह अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ा संघर्ष करते दिखते हैं। अगर वह मुझसे व्हाट्सऐप पर संपर्क करेंगे तो मैं उनकी गलतियां सुधार सकता हूं।' यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर है और हर टिप्पणी सुर्खियां बन रही है।

14 साल की उम्र में वैभव का कमाल

सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। उन्होंने इंडिया प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा विश्व कप के फाइनल में 175 रनों की दमदार पारी खेलकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्व बल्लेबाजी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना दिया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और आत्मविश्वास ने उन्हें फैंस के बीच खास पहचान दिलाई है।

इहसानुल्लाह की टीम में वापसी नहीं

हालांकि पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप में जगह बना ली है, लेकिन इहसानुल्लाह को टीम में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने अप्रैल 2023 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। चोट और फॉर्म से जुड़ी चुनौतियों के चलते वह चयनकर्ताओं की योजनाओं में फिलहाल शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद उनका यह बयान चर्चा में आ गया है और इसे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में देखा जा रहा है।

पाकिस्तान का सुपर एट्स सफर

पाकिस्तान टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर एट्स में जगह बनाई। उन्होंने नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ जीत दर्ज की। एकमात्र हार उन्हें भारत के खिलाफ झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका पहला सुपर एट्स मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। अब पाकिस्तान की नजर 24 फरवरी को पल्लेकेले में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले पर है।

बयान से बढ़ी चर्चा

इहसानुल्लाह का यह बयान क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस के बीच बहस का विषय बन गया है। जहां कुछ लोग इसे युवा खिलाड़ी को सलाह देने का सकारात्मक प्रयास मान रहे हैं, वहीं कई इसे अनावश्यक टिप्पणी करार दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल अपने प्रदर्शन से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। आने वाले मैचों में उनका प्रदर्शन ही तय करेगा कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी तकनीक कितनी मजबूत है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर रहे हैं, और ऐसे बयान इस प्रतिस्पर्धा में और मसाला जोड़ देते हैं।

