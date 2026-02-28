स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में रविवार दोपहर नई दिल्ली के Arun Jaitley Stadium में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे आमने-सामने होंगे। दक्षिण अफ्रीका अपनी अजेय लय को सात मैचों तक बढ़ाना चाहेगा, जबकि जिम्बाब्वे इस मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट का अंत सकारात्मक अंदाज में करना चाहेगा।

अजेय लय में प्रोटियाज

South Africa national cricket team इस टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी छह मैच जीत चुका है। टीम का रन रेट 10 है, जो इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा है। अगर वह जिम्बाब्वे को हरा देता है तो यह उसकी टी20 प्रारूप में दूसरी सबसे लंबी जीत की श्रृंखला होगी।

कप्तान Aiden Markram शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने छह पारियों में 264 रन 178 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। पावरप्ले में उनका स्ट्राइक रेट 200 है, जो इस टूर्नामेंट में 50 से अधिक गेंद खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है।

मार्कराम के पास एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है। एक टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल Babar Azam (303 रन, 2021) के नाम है।

स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों में दम

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ सबसे प्रभावी रहे हैं। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ 9.9 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए हैं। डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक को छोड़कर लगभग सभी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा है।

गेंदबाजी में भी टीम का दबदबा रहा है। प्रोटियाज तेज गेंदबाजों ने इस टूर्नामेंट में 37 विकेट लिए हैं — जो किसी भी टीम से ज्यादा हैं।

लुंगी एनगिडी 11 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज हैं और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत है। इस सूची में फिलहाल तबरेज शम्सी (89 विकेट) आगे हैं। मार्को यानसन ने भी 11 विकेट लिए हैं, जबकि कगिसो रबाडा ने शुरुआती मुकाबलों के बाद शानदार वापसी की है।

जिम्बाब्वे की नजर सम्मानजनक विदाई पर

Zimbabwe national cricket team पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है, लेकिन टीम ने इस टूर्नामेंट में कुछ यादगार पल दिए। उन्होंने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराकर ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। हालांकि सुपर-8 में वेस्टइंडीज और भारत के खिलाफ बड़े अंतर से हार ने उनकी लय तोड़ी।

ब्रायन बेनेट का ऐतिहासिक अभियान

जिम्बाब्वे के ओपनर Brian Bennett इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी व्यक्तिगत कहानियों में से एक रहे हैं। उन्होंने पांच पारियों में 277 रन बनाए हैं और सिर्फ एक बार आउट हुए हैं।

उन्हें Virat Kohli के एक संस्करण में 319 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 43 रन की जरूरत है। एक और अर्धशतक उन्हें एक संस्करण में चार फिफ्टी लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शामिल कर सकता है।

पिच और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अरुण जेटली स्टेडियम में इस टूर्नामेंट में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को ज्यादा सफलता मिली है। यहां खेले गए पांच में से चार मैच दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। हेड-टू-हेड में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी है और उसका रिकॉर्ड 7-1 का है।

मैच विवरण

कब: रविवार, 1 मार्च

समय: दोपहर 3:00 बजे (IST)

स्थान: अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली