समस्तीपुर (बिहार) : अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता वैभव सूर्यवंशी मंगलवार को बिहार के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में अपनी क्लास 10 की CBSE बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुए और उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया। ANI से बात करते हुए पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल एनके सिन्हा ने कहा कि सूर्यवंशी को CBSE पॉलिसी के अनुसार एब्सेंट मार्क किया गया था।

सिन्हा ने कहा, 'वह आज एब्सेंट है। वह परीक्षा केंद्र पर नहीं आया है। हमने उसे CBSE की पॉलिसी के अनुसार एब्सेंट मार्क किया है... अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, तो हमें उसे एब्सेंट मार्क करना होगा... हम उम्मीद कर रहे थे कि वह आकर परीक्षा देगा, लेकिन कई और भी जिम्मेदारियां हैं। क्रिकेट मैच या प्रैक्टिस हो सकती है... मुझे लगता है कि वह अगली परीक्षा जरूर देगा।'

अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की मैच जिताने वाली पारी के लिए सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिसमें 15 चौके और छक्के शामिल थे। उन्होंने 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया जो अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतकों में से एक है और भारत को छठी बार वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। उन्होंने 7 मैचों में 169.50 के शानदार स्ट्राइक रेट और 62.71 के औसत से 439 रन बनाए। बाएं हाथ के इस ओपनर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के (30 छक्के) लगाए।

सूर्यवंशी के नाम सिर्फ 14 साल और 23 दिन की उम्र में IPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड है, वह गुजरात जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में IPL में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। यह विस्फोटक बल्लेबाज आने वाले 2026 IPL सीजन की तैयारी कर रहा है जिसमें वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेगा। आने वाले IPL सीजन में वह उन खास खिलाड़ियों में से एक होगा जिन पर सबकी नजर रहेगी।