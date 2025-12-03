स्पोर्ट्स डेस्क : विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में 102 रन की शतकीय पारी खेलकर बैक टू बैक सेंचुरी गई। कोहली के जहां एक तरफ घरेलु क्रिकेट में खेलने के लिए जोर दिया जा रहा है ताकि उनका फॉर्म बना रहे। वहीं द. अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। कोहली उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बार लगातार शतक लगाकर अपनी क्लास साबित की है। उन्होंने यह उपलब्धि ODI और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में कई बार हासिल की है। आइए कोहली के बैक टू बैक शतकों पर नजर डालते हैं -
ODI में कोहली के बैक टू बैक शतक
2012 – एशिया कप और ट्राई-सीरीज
183 vs पाकिस्तान (ढाका) – ODI
108 vs श्रीलंका (हॉबर्ट) – ODI*
2017 – श्रीलंका के खिलाफ
131 vs श्रीलंका (दाम्बुला)
110 vs श्रीलंका (कोलंबो)*
2018 – वेस्टइंडीज के खिलाफ
140 vs वेस्टइंडीज (गुवाहाटी)
157 vs वेस्टइंडीज (विशाखापत्तनम)*
2023 – ODI वर्ल्ड कप में
101 vs दक्षिण अफ्रीका (कोलकाता)*
117 vs न्यूजीलैंड (मुंबई)
2025 - वनडे सीरीज
135 vs दक्षिण अफ्रीका (रांची)
102 vs दक्षिण अफ्रीका (रायपुर)
टेस्ट में कोहली के बैक टू बैक शतक
2014 – एडिलेड & मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया)
115 vs ऑस्ट्रेलिया (एडिलेड, 1st innings)
141 vs ऑस्ट्रेलिया (एडिलेड, 2nd innings)
2018 – इंग्लैंड दौरा
149 vs इंग्लैंड (एडबेस्टन)
103 vs इंग्लैंड (ट्रेंट ब्रिज)
2019 – साउथ अफ्रीका के खिलाफ
254 vs साउथ अफ्रीका (पुणे)*
136 vs बांग्लादेश (कोलकाता, पिंक-बॉल टेस्ट)
लगातार बड़े स्कोर और अविश्वसनीय लय।