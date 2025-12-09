स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20I सीरीज का रोमांच एक बार फिर बढ़ने वाला है। टेस्ट सीरीज में 0-2 से हारने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए वनडे में 2-1 की जीत दर्ज की। अब दोनों टीमें पांच मैचों की टी20I सीरीज में आमने-सामने होंगी, जहां जीत की शुरुआत बेहद अहम होगी।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी।

टी20 में IND vs SA हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 31

भारत जीता: 18

दक्षिण अफ्रीका जीता: 12

नो रिजल्ट: 1

पिच रिपोर्ट और मौसम

नई लाल मिट्टी की नींव के साथ, बाराबती की पिच वानखेड़े की पिच से मिलती-जुलती है - एक विशिष्ट टी20 विकेट, जो रनों से भरपूर है। इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पिछले दोनों मैच हारने के बाद भारत इस चलन को तोड़ने के लिए बेताब होगा। कटक में तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। चूंकि मैच शाम को खेला जाएगा, इसलिए मौसम बहुत ठंडा रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को वार्म-अप करने में दिक्कत हो सकती है। मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना केवल 10% है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलेगी।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: सूर्याकुमार यादव (C), शुभमन गिल (VC), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (WK), एडेन मार्कराम (C), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।