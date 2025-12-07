Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

विशाखापत्तनम: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, उनके परिवार के सदस्य और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने रविवार को विशाखापत्तनम स्थित प्रसिद्ध श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दर्शन किए।

भारत ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे में 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 2–1 से जीतने के बाद खिलाड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रशासन ने कोहली, उनके परिवार और भारतीय खिलाड़ियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।

Kohli wins hearts in Vizag and offers prayers at Simhachalam temple

दर्शन से पहले कोहली और अन्य सदस्यों ने पारंपरिक ‘कप्पस्थम्भम अलिंगनम’ (पवित्र स्तंभ को गले लगाना) अनुष्ठान में हिस्सा लिया। मंदिर अधिकारियों ने बताया कि कोहली अपनी फैमिली और टीम के कुछ साथियों के साथ विशेष पूजा में शामिल हुए।

दर्शन के बाद पुजारियों ने नादस्वरम की ध्वनि के साथ वेद मंत्रों का आशीर्वाद दिया। खिलाड़ियों को मंदिर की ओर से पवित्र वस्त्र, भगवान का फोटो और प्रसाद भेंट किया गया।