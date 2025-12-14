स्पोर्ट्स डेस्क: सोशल मीडिया पर इन दिनों दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली को ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। इन दावों के साथ रन, औसत और शतकों के आंकड़ों वाली ग्राफिक्स भी तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि, हकीकत इससे अलग है और ये दावे भ्रामक हैं।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अभी तक अपने वार्षिक अवॉर्ड्स के लिए किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ICC की परंपरा के अनुसार, साल खत्म होने के बाद जनवरी महीने में ही सभी कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट जारी की जाती है। यानी कैलेंडर ईयर के दौरान नॉमिनेशन की घोषणा नहीं होती।

कहां से फैली गलतफहमी?

इस भ्रम की बड़ी वजह विराट कोहली का 2025 में शानदार वनडे प्रदर्शन हो सकता है। कोहली ने इस साल 13 मैचों में 651 रन बनाए हैं, उनका औसत 65.10 रहा है, जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135 रन की पारी और पाकिस्तान के खिलाफ शतक ने भी सुर्खियां बटोरीं। लेकिन शानदार फॉर्म का मतलब यह नहीं कि नॉमिनेशन हो चुका है।

वायरल लिस्ट पर क्यों उठ रहे सवाल?

सोशल मीडिया पर वायरल सूचियों में “बैटिंग ऑलराउंडर” और “बॉलिंग ऑलराउंडर” जैसी कैटेगरी भी दिखाई गई हैं, जबकि ICC अपने वार्षिक अवॉर्ड्स में इस तरह की श्रेणियां नहीं रखता। इससे साफ है कि ये लिस्ट फैन-मेड या अनुमान पर आधारित हैं, आधिकारिक नहीं।

कोहली का ICC अवॉर्ड इतिहास

विराट कोहली अब तक चार बार ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर (2012, 2017, 2018 और 2023) रह चुके हैं। इसके अलावा वह 2017 और 2018 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने थे। यही वजह है कि हर साल उनके नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। गौर है कि कोहली टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं और फिलहाल सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। बावजूद इसके, ICC की अवॉर्ड प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अब तक ICC की ओर से विराट कोहली के 2025 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनेशन को लेकर कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में फैंस को सलाह दी जाती है कि केवल ICC के सत्यापित प्लेटफॉर्म और आधिकारिक प्रेस रिलीज पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वायरल दावों को फिलहाल अफवाह ही माना जाए।