बेंगलुरु : सिमरजीत सिंह (पांच विकेट) और प्रिंस यादव (तीन विकेट) के बाद विराट कोहली (131) की शतकीय, प्रियांश आर्य (74) और नीतीश राणा (77) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत दिल्ली ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप डी मुकाबले में आंध्र प्रदेश को 74 गेंदे शेष रहते चार विकेट से हरा दिया। 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 37.4 ओवर में छह विकेट पर 300 रन बनाकर मुकाबला चार विकेट से जीत लिया।

दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने अर्पित राणा को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए प्रियांश आर्य के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े। 13वें ओवर में राजू ने प्रियांश आर्य को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। प्रियांश आर्य ने 44 गेंदों में सात चौके और पांच छक्के लगाते हुए 74 रनों की पारी खेली।

दिल्ली का तीसरा विकेट 33वें ओवर में विराट कोहली के रूप में गिरा। विराट कोहली ने 101 गेंदों में 14 चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 131 रनों की पारी खेली। चौथे विकेटे रूप में नीतीश राणा को राजू ने बोल्ड आउट किया। नीतीश राणा ने 55 गेंदों में नौ चौके और दो छक्के लगाते हुए 77 रनों की पारी खेली। कप्तान ऋषभ पंत (पांच), आयुष बदोनी (एक) रन बनाकर आउट हुये। हर्ष त्यागी चार और नवदीप सैनी पांच रन बनाकर नाबाद रहे। आंध्रप्रदेश के लिए सत्यनारायण राजू और हेमंत रेड्डी ने दो-दो विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी और कालीडिंडी राजू ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी आंध्र प्रदेश को सिमरजीत सिंह और प्रिंस यादव के कहर का सामना करना पड़ा। 32 के स्कोर पर आंध्र प्रदेश को पहला झटका प्रिंस यादव ने अश्विन हेब्बर (10) को आउट कर दिया। 13वें ओवर में सिमरजीत सिंह ने श्रीकर भरत (13) को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रिकी भुई ने शेख रशीद मोर्चा संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे।

दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी हुई। 31वें ओवर में प्रिंस यादव ने शेख रशीद (31) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद कप्तान नीतीश कुमार रेड्डी (23), हेमंत रेड्डी (27), एसडीएनवी प्रसाद (28) रन बनाकर आउट हुए। रिकी भुई ने आतिशी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 105 गेंदों में 11 चौके और सात छक्के उड़ाते हुए 122 रनों की पारी खेली। आंध्र प्रदेश ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 298 रन का स्कोर खड़ा किया। कालीडिंडी राजू 17 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली की ओर से सिमरजीत सिंह (पांच विकेट) और प्रिंस यादव (तीन विकेट) लिए।

