चेन्नई (निकलेश जैन ) – जर्मनी के ग्रांडमास्टर विन्सेंट केमर ने क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर्स 2025 का खिताब शानदार अंदाज़ में अपने नाम कर लिया है । पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत से बढ़त पर चल रहे केमर नें अंतिम राउंड में अमेरिका के रे रॉबसन को मात देकर टूर्नामेंट को 7 अंकों के साथ अपराजित रहते हुए समाप्त किया। यह उनकी पाँचवीं जीत थी और उन्होंने बाकी खिलाड़ियों पर पूरे दो अंकों की बढ़त के साथ पहला स्थान हासिल किया । केमर ने 2917 का प्रदर्शन करते हुए 20.9 ईलो अंक बढ़ाए और लाइव रेटिंग में 2750.9 पर पहुँचकर विश्व के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बना ली। केमर नें विश्व के टॉप 10 में पहली बार शामिल होने पर अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद दिया !



नीदरलैंड्स के शीर्ष ग्रांडमास्टर अनीश गिरी ने भी अंतिम राउंड में अपने ही देश के मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन जोर्डन वैन फॉरेस्ट को पराजित कर टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज की और उपविजेता बने। भारत के अर्जुन एरिगासी ने कार्तिकेयन मुरली के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद ड्रॉ खेलकर तीसरा स्थान हासिल किया। मास्टर्स वर्ग की कुल पुरस्कार राशि ₹75 लाख थी, जिसमें पहले तीन पुरस्कार क्रमशः ₹25 लाख, ₹15 लाख और ₹10 लाख रहे।

