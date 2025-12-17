मुबई (निकलेश जैन ) ग्लोबल चेस लीग के तीसरे सत्र के चौंथे दिन के खेल के बाद अपने घर में खेल रही मुम्बा मास्टर्स नें कल की हार से वापसी करते हुए एक बार फिर बड़े अन्तर से जीत दर्ज करते हुए अपनी बढ़त को क़ायम रखा है वहीं मौजूदा चैंपियन ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने भी तीसरी जीत दर्ज करते हुए ख़ुद को दूसरे स्थान पर बनाये रखा है ।

आज दिन की शुरुआत हुई फ़ायर्स अमेरिकन गैम्बिट्स और अल्पाइन एसजी पाइपर्स के बीच मुक़ाबले से जिसमें पहले बोर्ड पर हिकारू नकामुरा और फैबियानो कारूआना से लेकर चौंथे बोर्ड तक सभी बाजियाँ बेनतीजा रही पर महिलाओं के दूसरे बोर्ड पर नीनो बातश्विली और प्रोडीजी बोर्ड पर मैंडोंसा लियोन ल्यूक नें मुर्ज़ीन वॉलोडर को मात देते हुए अल्पाइन पाइपर्स को 10-4 की बड़ी जीत दिला दिन , लगातार दो हार से शुरुआत करने वाली अल्पाइन की यह लगातार दूसरी जीत रही ।

दिन का दूसरा मुकाबला हुआ सबसे आख़िरी में चल रही डी गुकेश और अर्जुन एरिगैसी से सजी टीम पिछले बार की उपविजेता पीबीजी अलास्कान नाइट्स का अपग्राड मुम्बा मास्टर्स के बीच पहले बोर्ड पर गुकेश और मैक्सिम लाग्रेव के बीच बाजी ड्रा रही पर इसके बाद बेहतर स्थिति में होने के बाद भी अर्जुन - वेस्ली सो से तो लग्नों कैटरिना कोनेरू हंपी से और डेनियल धरधा से हार गए और मुम्बा मास्टर्स नें इस सत्र की सबसे बड़ी जीत 18-2 से दर्ज की । इसके साथ ही मुम्बा मास्टर्स नें 9 मैच अंक और 51 गेम अंक के साथ एकल बढ़त को बनाये रखा है ।

हालांकि दिन के अंतिम मुक़ाबले में विश्वनाथन आनंद की टीम गैंग्स ग्रैंडमास्टर्स को एक बार फिर त्रेवनी कंटीनेटल किंग्स से बड़ी हार का सामना करना पड़ा जब आनंद पहले बोर्ड पर अलीरेजा से एक बेहतर लग रही बाजी हार गए तो दूसरे बोर्ड पर विंसेंट केमर वे यी से , हालांकि सिंदारोव नें विदित गुजराती को मात्र देते हुए वाप[सी की उम्मीद जगाई पर महिलाओं के बोर्ड पर अलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक नें स्टावरौला को मात देते हुए टीसीके की बड़ी जीत तय कर दी । 11-6 की जीत से 9 मैच अंक और 49 गेम अंक के साथ टीसीके दूसरे स्थान पर बनी हुई है जबकि हार के बाद भी गैंग्स ग्रैंडमास्टर्स 6 मैच अंक और 35 गेम अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रही है ।