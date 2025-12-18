बेंगलुरु : विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कर्नाटक की टीम में शामिल किया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन कर्नाटक अपने ग्रुप 'ए' के ​​मैच 24 दिसंबर से अहमदाबाद में खेलेगा। राहुल जिन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे के वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की थी, जिसमें भारत 2-1 से जीता था और प्रसिद्ध के टीम में शामिल होने से मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली टीम को और अनुभव मिलेगा। रणजी ट्रॉफी में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद करुण नायर को उप-कप्तान बनाया गया है।

तेज गेंदबाज विद्वत कावेरप्पा और विद्याधर पटेल, हालांकि मुख्य टीम में शामिल नहीं हैं, लेकिन वे टीम के साथ अहमदाबाद जाएंगे और मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। युवा बल्लेबाज हर्षिल धरमानी और ध्रुव प्रभाकर, जो अच्छी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, को पिछले महीने U23 50-ओवर प्रतियोगिता में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद टीम में जगह मिली है।

बाएं हाथ के स्पिनर श्रीशा अचार को टीम के एकमात्र विशेषज्ञ स्पिन गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है। येरे गौड़ मुख्य कोच होंगे, जबकि मंसूर अली खान और शबरीश मोहन क्रमशः गेंदबाजी और फील्डिंग कोच के रूप में काम करेंगे। कर्नाटक के ग्रुप ए के विरोधियों में तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, केरल और त्रिपुरा शामिल हैं।

कर्नाटक टीम :

मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, केएल श्रीजीत, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, वी. वैशाक, मनवंत कुमार, श्रीशा अचार, अभिलाष शेट्टी, बी.आर. शरथ, हर्षिल धर्माणी, ध्रुव प्रभाकर, केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा।