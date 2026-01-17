स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जिम्बाब्वे क्रिकेट को बड़ी मजबूती मिली है। वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कोर्टनी वॉल्श को जिम्बाब्वे की सपोर्ट स्टाफ में बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पर शामिल किया गया है। यह मेगा टूर्नामेंट फरवरी 2026 में भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पुष्टि की है कि वॉल्श ने टीम के साथ काम शुरू कर दिया है।

T20 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ अभियान की शुरुआत

जिम्बाब्वे की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को ओमान के खिलाफ करेगी। यह मुकाबला ग्रुप स्टेज का पहला मैच होगा, जहां टीम को मजबूत विपक्षियों से चुनौती मिलेगी।

कोचिंग में कोर्टनी वॉल्श का शानदार अनुभव

कोर्टनी वॉल्श टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोचिंग में भी गहरी छाप छोड़ी है। बांग्लादेश पुरुष टीम के स्पेशलिस्ट बॉलिंग कोच; वेस्टइंडीज महिला टीम के हेड कोच; 2025 में जिम्बाब्वे महिला टीम के तकनीकी सलाहकार, अब वॉल्श अपने अनुभव से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करेंगे।

नियुक्ति पर क्या बोले कोर्टनी वॉल्श

अपनी नियुक्ति के बाद कोर्टनी वॉल्श ने कहा कि उन्होंने टीम में अब तक जो देखा है, उससे वह काफी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक अगर खिलाड़ी आपस में तालमेल बनाकर खेलें और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें, तो टीम में शानदार प्रदर्शन की पूरी क्षमता है। उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण में मौजूद विविधता और संतुलन की भी खास तारीफ की।

जिम्बाब्वे का गेंदबाजी आक्रमण: युवा जोश और अनुभव का मेल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे की गेंदबाजी यूनिट की अगुवाई सिकंदर रज़ा करेंगे। तेज गेंदबाजी में: ब्लेसिंग मुज़ारबानी, रिचर्ड नगारा‍वा और टिनोटेंडा मापोसा; ऑलराउंडर सपोर्ट: ब्रैड इवांस और ताशिंगा मुसेकिवा; स्पिन डिपार्टमेंट: वेलिंगटन मसाकद्ज़ा, ग्राहम क्रेमर और सिकंदर रज़ा।

जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की प्रतिक्रिया

जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने कहा कि कोर्टनी वॉल्श को टीम के गेंदबाजों को मार्गदर्शन और मेंटरशिप देने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि वॉल्श का अंतरराष्ट्रीय अनुभव और क्रिकेट की गहरी समझ टूर्नामेंट से पहले टीम की गेंदबाजी को नई धार देगी।

ग्रुप B में जिम्बाब्वे, श्रीलंका में होंगे सभी मुकाबले

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे को ग्रुप B में रखा गया है, जहां उसका सामना ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और सह-मेज़बान श्रीलंका से होगा। ग्रुप के सभी मुकाबले श्रीलंका के कोलंबो और पल्लेकेले में खेले जाएंगे। खास बात यह है कि जिम्बाब्वे 2024 संस्करण के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था, ऐसे में यह टीम की टूर्नामेंट में वापसी होगी।

