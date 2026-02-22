मुंबई : वानखेड़े स्टेडियम में ज़म्बिाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच टी 20 विश्व कप का सुपर 8 मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मैचों में से एक बन गया है, जो अंडरडॉग मोमेंटम बनाम पावर-हिटिंग के दबदबे की कहानी पर बना है। ज़म्बिाब्वे ने टूर्नामेंट में अपने अपराजित रहने के सिलसिले से क्रिकेट एनालिस्ट को हैरान कर दिया है, जिसमें उन्होंने डिसिप्लिन्ड टीम क्रिकेट और मजबूत टैक्टिकल अवेयरनेस दिखाई है।

टीम की बैटिंग ने इंडिविजुअल धमाकेदार इनिंग्स के बजाय लगातार पाटर्नरशिप पर ज़्यादा भरोसा किया है। ब्रायन बेनेट सबसे अच्छे परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं, जिन्होंने टॉप ऑडर्र में लगातार 120 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी शुरुआत दी है। उनके साथ तदिवानाशे मारुमानी ने शुरुआती मोमेंटम बनाए रखने में सपोटिर्ंग रोल निभाया है। मिडिल ऑडर्र में, कैप्टन सिकंदर रजा टीम की बैकबोन रहे हैं, उन्होंने कीमती रन दिए हैं और अपनी ऑलराउंड काबिलियत से कंट्रोल भी दिया है।

जिम्बाब्वे का बॉलिंग अटैक भी शानदार रहा है, जिसमें ब्रैड इवांस और ब्लेसिंग मुजराबानी ने लेंथ और स्पीड में बदलाव करके पेस डिपाटर्मेंट को लीड किया है। वेलिंगटन मसाकाद्जा से बीच के ओवरों में स्पिन डिपाटर्मेंट में अहम रोल निभाने की उम्मीद है। वेस्टइंडीज़ ने टूर्नामेंट में अपनी पारंपरिक आक्रामक टी20 सोच के साथ कदम रखा है। उनकी बैटिंग यूनिट अपने ज़बरदस्त मिडिल और डेथ ओवरों के दमदार खेल की वजह से कॉम्पिटिशन में सबसे खतरनाक रही है।

शाई होप लगातार अच्छा प्रदर्शन करके और टूर्नामेंट में 50 से ज़्यादा के एवरेज से पारी को अच्छे से संभाल रहे हैं। रोवमैन पॉवेल, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोडर् वाले मिडिल ऑडर्र ने वह फिनिशिंग एक्सेलरेशन दिया है जिस पर वेस्ट इंडीज़ बहुत ज़्यादा निर्भर है। बॉलिंग डिपाटर्मेंट में, शमर जोसेफ ने अपनी तेज पेस से शुरुआती ब्रेकथ्रू दिलाए हैं, जबकि जेसन होल्डर ने आखिरी ओवरों में अनुभव और कंट्रोल दिखाया है। अकील होसेन, गुडाकेश मोती और रोस्टन चेज के स्पिन कॉम्बिनेशन ने वेस्ट इंडीज को मैचों के बीच के फेज में टाइट रन रेट बनाए रखने में मदद की है।

वानखेड़े की पिच की कंडीशन, हाई स्कोरिंग मैचों के लिए अपनी पुरानी पहचान के मुकाबले थोड़ी धीमी रही है। इस टूर्नामेंट में पहली पारी का एवरेज स्कोर 160 से 170 रन के आसपास रहा है, हालांकि मजबूत बैटिंग वाली टीमें अगर पहले बैटिंग करती हैं तो टोटल को 180 या 190 तक पहुंचा सकती हैं। इस जगह पर खेले गए हाल के मैचों में चेज़गिं काफी सफल रही है, इसीलिए उम्मीद है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे।

मौसम के अनुमान के मुताबिक आसमान साफ रहेगा और बारिश की रुकावट कम से कम होगी जिससे पूरा मैच पक्का होगा। इस मैच में टैक्टिकल लड़ाई जिम्बाब्वे के बीच के ओवरों में डिसिप्लिन्ड स्पिन बॉलिंग के ज़रिए वेस्ट इंडीज के स्कोरिंग को धीमा करने की कोशिश के ईद-गिर्द घूमेगी, जबकि वेस्ट इंडीज पावरप्ले और डेथ ओवरों में एग्रेसिव स्ट्रोक प्ले के साथ हावी होने की कोशिश करेगी।

जिम्बाब्वे का सबसे अच्छा मौका रन फ्लो पर कंट्रोल बनाए रखने और डॉट बॉल के जरिए प्रेशर बनाने में है, जबकि वेस्टइंडीज तेज़ी से स्कोरिंग करके गेम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। मैच एनालिस्ट का मानना है कि बेहतर बैटिंग डेप्थ और टूर्नामेंट के दौरान भारतीय कंडीशन में खेलने के ज़्यादा एक्सपीरियंस के कारण वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा फायदा होगा। हालांकि, लगातार जीत से जिम्बाब्वे के कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आखिरी ओवर तक मुकाबला तगड़ा बना रहेगा।