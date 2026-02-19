स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप में जहां कई बल्लेबाजों ने विस्फोटक प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी हैं, वहीं कुछ बड़े सितारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। भारत के अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान के बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड जैसे नाम इस बार लगातार रन बनाने में संघर्ष करते दिखे। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक और फिल साल्ट भी निरंतरता नहीं दिखा सके। आइए जानते हैं उन दिग्गज खिलाड़ियों का हाल, जिनका बल्ला अब तक इस बड़े टूर्नामेंट में खामोश रहा है।

Abhishek Sharma (भारत)

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है।

बनाम अमेरिका: 0 (1)

बनाम पाकिस्तान: 0 (4)

बनाम नीदरलैंड: 0 (3)

लगातार तीन पारियों में शून्य पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए चिंता का विषय है। पावरप्ले में तेज शुरुआत की उम्मीद के साथ उतारे गए अभिषेक नई गेंद के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए। उनकी खराब फॉर्म से भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगे।

Harry Brook (इंग्लैंड)

हैरी ब्रुक से इंग्लैंड को मध्यक्रम में बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन उनका प्रदर्शन मिला-जुला रहा।

बनाम इटली: 14 (9)

बनाम स्कॉटलैंड: 4 (4)

बनाम वेस्ट इंडीज: 17 (14)

बनाम नेपाल: 53 (32)

नेपाल के खिलाफ अर्धशतक को छोड़ दें तो ब्रुक निरंतरता नहीं दिखा सके। अहम मुकाबलों में उनका बल्ला खामोश रहा, जिससे इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर असर पड़ा।

Travis Head (ऑस्ट्रेलिया)

ट्रेविस हेड को बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है।

बनाम श्रीलंका: 56 (29)

बनाम जिम्बाब्वे: 17 (15)

बनाम आयरलैंड: 6 (7)

हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने तूफानी अर्धशतक जड़ा, लेकिन बाकी मैचों में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। ऑस्ट्रेलिया को उनसे ज्यादा स्थिर प्रदर्शन की उम्मीद थी।

Phil Salt (इंग्लैंड)

फिल साल्ट की शुरुआत आक्रामक रही, लेकिन निरंतरता की कमी साफ दिखी।

बनाम इटली: 28 (15)

बनाम स्कॉटलैंड: 2 (3)

बनाम वेस्ट इंडीज: 30 (14)

बनाम नेपाल: 1 (2)

साल्ट तेज रन बनाने में सक्षम हैं, लेकिन लगातार बड़े स्कोर नहीं कर पाए। छोटे-छोटे योगदान के बावजूद टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल सकी।

Babar Azam (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।

बनाम भारत: 5 (7)

बनाम अमेरिका: 46 (32)

बनाम नीदरलैंड्स: 15 (18)

अमेरिका के खिलाफ 46 रन की पारी को छोड़ दें तो बाबर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी उनकी लय पर काफी निर्भर करती है, ऐसे में उनका अस्थिर प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का कारण है।