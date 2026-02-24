नई दिल्ली (भारत) : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें सभी 12 हिस्सा लेने वाली टीमें शामिल हैं। मेजबान इंग्लैंड 12 जून को पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा। आईसीसी के अनुसार इस साल 12 जून से 5 जुलाई तक इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन होगा जिसमें 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी।
बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स इस इवेंट में अपनी जगह पक्की करने वाली आखिरी चार टीमें थीं, जो पिछले महीने नेपाल में हुए महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के जरिए आगे बढ़ीं। चार क्वालिफाइंग टीमें अब डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड, 2009 में पहले एडिशन की मेजबान और विजेता इंग्लैंड, 2016 की विजेता वेस्ट इंडीज और भारत में मौजूदा ODI वर्ल्ड कप विजेता और छह बार की टूर्नामेंट विजेता ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल हो गई हैं।
मेजबान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में एक ऑल-यूरोपियन मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे। जब इंग्लैंड 20 जून को हेडिंग्ले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा तो यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें इंग्लिश टर्फ पर किसी आईससी इवेंट में आमने-सामने होंगी।
आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ग्रुप B में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है। वहीं ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स हैं।
डच टीम आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करेगी और बांग्लादेश के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी, जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हारी नहीं थी। आईसीसी के CEO संजोग गुप्ता ने कहा, 'आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी होना, इस ग्लोबल, प्रीमियर स्पोर्टिंग इवेंट से पहले एक अहम पड़ाव है। यह इवेंट आईसीसी के महिला क्रिकेट में लगातार इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है जिसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन और हाई-परफॉर्मेंस के तरीके, इवेंट और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, टूर्नामेंट प्राइज मनी, ज्यादा मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल पार्टनरशिप शामिल हैं जिसका मकसद दुनिया भर के फैंस का ज़्यादा ध्यान, जुड़ाव और रुतबा हासिल करना है।'
गुप्ता ने कहा, 'भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ने इस खेल को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाया रिकॉर्ड तोड़े, लोगों की सोच को बढ़ाया और कम्युनिटी को प्रेरित किया और हमारा मकसद जून-जुलाई में होने वाले इवेंट में भी इसी रफ़्तार को बनाए रखना है।' फाइनल 5 जुलाई को लंदन के पवित्र लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।
आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026
ग्रुप 1 : ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स
ग्रुप 2 : वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड
आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल
शुक्रवार 12 जून: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, एजबेस्टन
शनिवार 13 जून: स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड
शनिवार 13 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST
शनिवार 13 जून: वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड, हैम्पशायर बाउल 18:30 BST
रविवार 14 जून: बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स, एजबेस्टन 10:30 BST
रविवार 14 जून: भारत बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन 14:30 BST
मंगलवार 16 जून: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, हैम्पशायर बाउल 14:30 BST
मंगलवार 16 जून: इंग्लैंड बनाम आयरलैंड, हैम्पशायर बाउल 18:30 BST
बुधवार 17 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, हेडिंग्ले 10:30 BST
बुधवार 17 जून: इंडिया बनाम नीदरलैंड्स, हेडिंग्ले 14:30 BST
बुधवार 17 जून: साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन 18:30 BST
गुरुवार 18 जून: वेस्ट इंडीज बनाम स्कॉटलैंड, हेडिंग्ले 18:30 BST
शुक्रवार 19 जून: न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड, हैम्पशायर बाउल 18:30 BST
शनिवार 20 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स, हैम्पशायर बाउल 10:30 BST
शनिवार 20 जून: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, हैम्पशायर बाउल 14:30 BST
शनिवार 20 जून: इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, हेडिंग्ले 18:30 BST
रविवार 21 जून: वेस्ट इंडीज बनाम श्रीलंका, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 10:30 BST
रविवार 21 जून: साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST
मंगलवार 23 जून: न्यूज़ीलैंड बनाम स्कॉटलैंड, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 10:30 BST
मंगलवार 23 जून: श्रीलंका बनाम आयरलैंड, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 14:30 BST
मंगलवार 23 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, हेडिंग्ले 18:30 BST
बुधवार 24 जून: इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज़, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 18:30 BST
गुरुवार 25 जून: इंडिया बनाम बांग्लादेश, ओल्ड ट्रैफ़र्ड क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST
गुरुवार 25 जून: साउथ अफ़्रीका बनाम नीदरलैंड्स, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 18:30 BST
शुक्रवार 26 जून: श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड, ओल्ड ट्रैफ़र्ड क्रिकेट ग्राउंड 18:30 BST
शनिवार 27 जून: पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 10:30 BST
शनिवार 27 जून: वेस्ट इंडीज़ बनाम आयरलैंड, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 14:30 BST
शनिवार 27 जून: इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड, द ओवल 18:30 BST
रविवार 28 जून: साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 10:30 BST
रविवार 28 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST
मंगलवार 30 जून: TBC बनाम TBC (सेमी फाइनल1), द ओवल 14:30 BST
गुरुवार 2 जुलाई: TBC बनाम TBC (सेमी फाइनल 2), द ओवल 18:30 BST
रविवार 5 जुलाई: TBC बनाम TBC (फाइनल), लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST