नई दिल्ली : भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने मंगलवार को पुणे के एंबी स्थित डीवाई पाटिल अकादमी में पंजाब के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट 2025 सुपर लीग ग्रुप ए मैच में मध्य प्रदेश के लिए 43 गेंदों पर 70 रन बनाकर अपनी काबिलियत का सही समय पर सबूत दिया। उनकी पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिससे मध्य क्रम में मैच की गति को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता साबित हुई।

यह प्रदर्शन IPL 2026 की नीलामी से कुछ घंटे पहले आया, जो मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली है, जिससे यह पारी और भी महत्वपूर्ण हो गई। फ्रेंचाइजी अपने विकल्पों पर फिर से विचार कर रही हैं, ऐसे में वेंकटेश का यह शानदार प्रदर्शन बिल्कुल सही समय पर आया है। वेंकटेश 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने प्रभावशाली IPL डेब्यू सीजन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। एक ऐसा अभियान जिसने उन्हें भारतीय टीम में जगह दिलाई और उन्हें घरेलू सर्किट में सबसे होनहार ऑलराउंडरों में से एक के रूप में पहचान दिलाई। उनका उदय इससे पहले 2020-21 के लिमिटेड-ओवर्स सीजन के दौरान मध्य प्रदेश के लिए शानदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था।

वेंकटेश का IPL 2022 का प्रदर्शन अपेक्षाकृत सामान्य रहा, लेकिन वेंकटेश ने 2023 में वापसी की और KKR के लिए 145.85 के स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए जिसमें एक शतक भी शामिल था। फ्रेंचाइजी में उनका कद इतना बढ़ गया कि उन्होंने कुछ मैचों में कप्तानी भी की और पिछले सीजन में अजिंक्य रहाणे के कप्तान बनने से पहले उन्हें कप्तानी के लिए भी माना जा रहा था। हालांकि 2025 का IPL सीजन उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। मेगा नीलामी के बाद 23.75 करोड़ रुपए में रिटेन किए जाने के बावजूद वेंकटेश 11 मैचों में केवल 142 रन ही बना पाए जिसमें उनका बल्लेबाजी औसत 20.28 रहा।

प्रदर्शन में गिरावट के कारण आखिरकार KKR ने इस बाएं हाथ के बल्लेबाज से अलग होने का फैसला किया, जिससे उनके पूरे IPL करियर तक चले इस जुड़ाव का अंत हो गया। जैसे-जैसे नीलामी आगे बढ़ेगी वेंकटेश का घरेलू सर्किट में प्रदर्शन, खासकर उनकी हाल की पारियों पर सबकी नजर रहेगी। फ्रेंचाइजी उनके साबित हो चुके टैलेंट की तुलना IPL में हालिया खराब प्रदर्शन से करेंगी। KKR सभी 10 टीमों में सबसे ज्यादा 64.30 करोड़ रुपए के पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी और 13 खाली जगहों को भरने के साथ टीम को फिर से बनाने पर ध्यान देगी।

