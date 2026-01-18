स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं और वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। भारत बनाम बांग्लादेश अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले में वैभव ने बाउंड्री लाइन पर एक गजब का कैच लपककर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस कैच की तुलना फैंस ने सीधे सूर्यकुमार यादव के 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के ऐतिहासिक कैच से कर दी।

कब और कैसे लिया वैभव सूर्यवंशी ने यह शानदार कैच?

यह वाकया बांग्लादेश की पारी के 26वें ओवर का है। डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 166 रन के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश का स्कोर 129/5 था। विहान मल्होत्रा की गेंद पर सामियुन बसीर रातुल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार जाता दिख रहा था।

वैभव सूर्यवंशी ने तेजी से दौड़ते हुए पहले गेंद को मैदान के अंदर पकड़ा, फिर संतुलन बिगड़ता देख हवा में उछाल दिया, खुद मैदान के अंदर लौटे और दोबारा गेंद पकड़कर शानदार कैच पूरा किया। यह कैच समझदारी, संतुलन और शानदार टाइमिंग का बेहतरीन नमूना था।

सूर्यकुमार यादव से क्यों हुई तुलना?

इस कैच के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने वैभव की तुलना सूर्यकुमार यादव के उस ऐतिहासिक कैच से कर दी, जो उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में डेविड मिलर का लिया था। हालांकि सूर्या का कैच ज्यादा कठिन माना गया, लेकिन वैभव ने भी दबाव की स्थिति में वैसी ही सूझबूझ और शांत दिमाग का परिचय दिया।

मैच में भारत ने कैसे दर्ज की जीत?

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। कप्तान आयुष म्हात्रे और वेदांत त्रिवेदी जल्दी आउट हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 72 रन की संयमित पारी खेली। दूसरे छोर पर अभिज्ञान कुंडू ने 112 गेंदों में शानदार 80 रन बनाए। दोनों के बीच 62 रन की अहम साझेदारी हुई।

बांग्लादेश के गेंदबाज़ अल फहाद ने घातक गेंदबाज़ी करते हुए पांच विकेट झटके। बारिश के कारण मैच 49 ओवर का हुआ और भारत 48.4 ओवर में 238 रन पर ऑलआउट हो गया।

बांग्लादेश की पारी और भारत की दमदार वापसी

लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत की। 20 ओवर में स्कोर 102/2 था। बारिश के बाद लक्ष्य घटकर 29 ओवर में 165 रन हो गया और बांग्लादेश मजबूत स्थिति में दिख रहा था।

यहीं से मैच पलटा। विहान मल्होत्रा ने कहर बरपाते हुए 14 रन देकर चार विकेट झटके। कप्तान अज़ीज़ुल हकीम को 51 रन पर आउट कर खीलन पटेल ने बांग्लादेश की उम्मीदें तोड़ दीं।बांग्लादेश की टीम 28.3 ओवर में 146 रन पर सिमट गई और भारत ने 18 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। यह भारत की टूर्नामेंट में दूसरी जीत रही, जिससे टीम ग्रुप-B में शीर्ष पर पहुंच गई।