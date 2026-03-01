स्पोर्ट्स डेस्क : Chennai Super Kings ने आईपीएल 2026 सीज़न के लिए अपनी नई जर्सी आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दी है। फ्रेंचाइज़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए फैंस को नए डिज़ाइन की झलक दिखाई। पांच बार की चैंपियन टीम ने कैप्शन में लिखा – 'ALL-NEW AND ALL FOR YOU! Order the CSK Jersey 2026 and let your summer be filled with Yellove!'

ALL-NEW AND ALL FOR YOU! 👕💛



Order the CSK Jersey 2026 and let your summer be filled with Yellove!🥳💛



🔗 👇 https://t.co/3euaxiyjHJ #WhistlePodu pic.twitter.com/wnMrlz8U7G — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 1, 2026

IPL 2025 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बड़ा बदलाव

आईपीएल 2025 में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीत सकी और अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रही। यह लीग इतिहास में CSK के लिए दुर्लभ और निराशाजनक सीजन था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने बड़े बदलाव का फैसला लिया।

टीम में बड़े फेरबदल

आईपीएल 2026 से पहले CSK ने स्क्वाड में अहम बदलाव किए। स्टार ऑलराउंडर Ravindra Jadeja और Sam Curran टीम से बाहर हुए, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज Sanju Samson को टीम में शामिल किया गया। इन बदलावों से साफ है कि फ्रेंचाइज़ी बल्लेबाजी गहराई और नेतृत्व विकल्पों को मजबूत करना चाहती है।

धोनी पर फिर टिकी निगाहें

44 वर्षीय दिग्गज कप्तान MS Dhoni एक बार फिर आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन में उन्होंने 13 पारियों में 196 रन बनाए थे। नियमित कप्तान Ruturaj Gaikwad के चोटिल होने पर धोनी ने दोबारा कप्तानी संभाली और टीम को संभालने की कोशिश की। अब CSK रिकॉर्ड छठे खिताब की तलाश में उतरेगी।

युवा खिलाड़ियों से उम्मीद

हालांकि पिछला सीजन निराशाजनक रहा, लेकिन टीम को कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले। युवा बल्लेबाज Dewald Brevis, आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल ने आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित किया। इन खिलाड़ियों ने टीम को भविष्य के लिए मजबूत आधार दिया है।

ऑक्शन में रिकॉर्ड दांव

CSK ने ऑक्शन में दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर रिकॉर्ड रकम खर्च की। उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जिससे वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।